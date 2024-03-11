В Киеве полностью исчезло озеро, которое обещали спасти (фото)

От него осталась только сырая земля

Киевское озеро Синее, вокруг которого располагается жилой массив "Виноградарь", полностью исчезло. Водоем высох.

Об этом свидетельствуют фото, распространяемые столичными телеграммами-каналами. На них видно, что даже дно озера уже почти просохло.

Хотя еще осенью 2023 года оставалась небольшая полоса воды, а местные власти собирались выделить средства на расчистку источников, питавших водоем.

Озеро Синее, когда еще было полноводным

Озеро Синее сейчас

Дело в том, что озеро Синее должно наполняться естественным путем через источники на дне, но они требуют расчистки. Киевляне, как пишут местные СМИ, бьют тревогу и собираются устраивать акции протесты возле Киевской государственной военной администрации, потому что с каждым днем ситуация "становится все более критической".

Мельчать озеро начало еще несколько лет назад, и в 2021 году его уже пытались спасти. Тогда исследования показали, что обмеление было вызвано естественным явлением из-за летней жары, которая также была связана с застройкой территории. Таким образом, в течение четырех-пяти лет озеро, полноводное, полностью высохло.

Осенью 2023 года, когда КП "Плесо" дважды объявляло закупку на расчистку и благоустройство, предложения участников отклонялись. Как отметил директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий, победитель тендера должен был обустроить парк вокруг озера, но такие расходы не время во время полномасштабной войны. Так что сферы ответственности разделили и объявили, что вскоре проведут отдельный тендер на спасение озера.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в озере Голубое на Виноградаре был зафиксирован частичный мор рыбы. В среду, 28 февраля, на месте происшествия работали специалисты КП "Плесо", проведшие здесь аэрацию воды.