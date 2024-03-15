Доллар и евро скачут в цене: курс валют на 15 марта в Киеве

Цена польского злотого не изменилась

На этой неделе прослеживается колебание на валютном рынке. Валюта то падает, то поднимается на 10-20 копеек. В Национальном банке Украины цена доллара и евро незначительно снизилась.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

На 15 марта НБУ установил официальный курс следующим образом:

Доллар США (USD): 38,68 грн

Евро (EUR): 42,28 грн

Злотый (PLN): 9,84 грн

Канадский доллар (CAD): 28,70 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,97 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 38,72 грн

Евро (EUR): 42,45 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,60 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,77 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках упал на десяток копеек.

Покупка: 38,67 грн

Продажа: 38,77 грн

Ранее "Телеграф" писал, что до конца текущей недели курс доллара будет постоянно меняться. Снижение спроса на валюту может спровоцировать ее удешевление.