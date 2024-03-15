Доллар и евро скачут в цене: курс валют на 15 марта в Киеве
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Цена польского злотого не изменилась
На этой неделе прослеживается колебание на валютном рынке. Валюта то падает, то поднимается на 10-20 копеек. В Национальном банке Украины цена доллара и евро незначительно снизилась.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
На 15 марта НБУ установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 38,68 грн
Евро (EUR): 42,28 грн
Злотый (PLN): 9,84 грн
Канадский доллар (CAD): 28,70 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,97 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 38,72 грн
Евро (EUR): 42,45 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Канадский доллар (CAD): 28,60 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,77 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках упал на десяток копеек.
Покупка: 38,67 грн
Продажа: 38,77 грн
Ранее "Телеграф" писал, что до конца текущей недели курс доллара будет постоянно меняться. Снижение спроса на валюту может спровоцировать ее удешевление.