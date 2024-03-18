Главу одного из районов Киева снова заподозрили на пиаре: на этот раз с экс-нардепом

Кто будет следующим

Недавно главу Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесика заметили в компании экс-нардепа Алексея Лелюка. В сети снова заговорили, что это пиарный ход головы.

Сам же Фесик опубликовал сообщение на своей странице в Facebook, где на фото есть Лелюк. Хотя в тексте не упомянул экс-депутата.

По словам Фесика, по инициативе уполномоченного Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Леси Петровской и с участием заинтересованных структур состоялось масштабное совещание по обустройству доступного пространства вокруг Центра культуры, работы с детьми и инвалидностью Оболонского района Киева.

Председатель Оболонской РГА и эксдепутат ВР

"В частности, обсудить возможность оборудования дополнительного пешеходного перехода с установкой светофора и обустройства территории вокруг Центра для возможности парковки специального транспорта", — написал глава Оболонской РГА. — "На этот год у нас в районе запланированы работы по обустройству пандусов в жилых домах и работы по занижению бордюров. В частности, наше ШЭУ Оболонского района уже выполняет работы по занижению на 28 пешеходных переходах".

Фесик в компании Лелюка и Петровской

Что забыл на мероприятии экс-нардеп Лелюк – неизвестно. В настоящее время он председатель наблюдательного совета АО "Полтавагаз", АО "Харьковское Карьероуправление" и ООО ФИРМА "ТДК".

Рабочее совещание

Как ранее сообщал "Телеграф", глава Оболонской РГА Кирилл Фесик анонсировал встречу для жителей района с известным шоуменом, блогером Алексеем Дурневым. Чем вызвал критику со стороны жителей Оболонского района.

В сети отметили, что Фесик занимается совсем не тем, чем должен. А встречи с известными личностями, такими как блоггер Алексей Дурнев, бизнесмен Гарик Корогодский – это просто его пиар-ход, направленный на то, чтобы заработать "политические баллы".

Впоследствии сообщение удалил. Но интернет помнит все.