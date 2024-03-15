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В Киеве чиновник захватил землю под домом для парковки, дело дошло до главы РГА

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Незаконные паркоместа на улице Ревуцкого Новость обновлена 15 марта 2024, 12:11
Незаконные паркоместа на улице Ревуцкого. Фото Коллаж "Телеграфа"

Проблему таки удалось решить

Скандал по скандалу с чиновниками Киева. Жители дома по улице Ревуцкого, 7а в столице боролись за справедливость.

Один из госслужащих незаконно огородил часть придомовой территории под собственное авто. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Крещатик 36 Киев".

По словам жителей, мужчина, живущий в 3-м парадном, огородил 8 паркомест. Он позволяет парковаться на этой территории лишь некоторым людям из своего парадного, а другим жильцам дома – нет.

Жители неоднократно обращались в ЖЭК 201, к главе Дарницкой РГА Николаю Калашнику и в полицию Дарницкого района с просьбой демонтировать ограждение, но безрезультатно. Им отказывают в демонтаже, говоря, что этот вопрос должен решать суд.

"Были официальные обращения и на 1551 г., и звонки жильцов дома, и письменные заявления "обязательно от руки" с несколькими входными номерами, как просит заместитель начальника ЖЭКа 201, и подписи, и т.д. и собрание владельцев авто от 5 марта, которые против незаконного ограждения (факт собрания визуально фиксировала полиция)", — говорится в сообщении.

Незаконные паркоместа на Ревуцком

Еще была неприятная ситуация с военными.

"ВСУ. Ребята этого дома также подходили к "захватчику" с просьбой убрать изгороди, потому что сами понимаете военные, когда приезжают, то не к разборкам, где здесь чей крутой мерседес, в каком настроении "отжал" себе половину двора. Что вы думаете сделал госслужащий? Он узнал войска, позвонил по телефону и сказал, что он теперь знает воинскую часть. Что он дальше будет делать из этой информации пока неизвестно", — возмущаются местные.

Жители также обеспокоены тем, что мужчина планирует таким же образом "устроить" часть территории ресторана "Gaga" на Ревуцкого.

Впоследствии поступило сообщение, что проблему с незаконно установленными парковочными "жабки", столбиками и цепями решили. По словам жителей улицы, это произошло благодаря личному вмешательству главы Дарницкого района Николая Калашника.

Жители дома выражают благодарность Калашнику

Подозревают, что "жабки" и другие незаконные ограждения на Ревуцкого, 7а были установлены вроде бы одним из заместителей директора Департамента ресурсного обеспечения Министерства финансов Украины.

Ранее "Телеграф" писал о скандале в киевском лицее. В сети появилось видео, где видно – учебное заведение кишит тараканами.

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#Чиновник #Дарницкий район #Новости Киева #Незаконная парковка