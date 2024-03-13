Главу района Киева заподозрили в политическом пиаре: пригласил Дурнева

"Телеграф" связался с пресс-службой председателя и пытался пообщаться с блогером

11 марта глава Оболонской РГА Кирилл Фесик на своей странице в Facebook анонсировал встречу для жителей района с известным шоуменом, блоггером Алексеем Дурневым. Однако это сообщение вызвало критику со стороны жителей Оболонского района.

В пресс-службе Фесика отметили, что встреча все-таки состоится. А на следующий день голова удалил анонс события у себя на странице. Но интернет помнит все.

Кирилл Фесик в Facebook

"В этот раз на такое мероприятие мы пригласили известного, успешного и многогранного человека — Алексея Дурнева, который является шоуменом, ведущим, продюсером, блогером и инвестором. Он расскажет о своем жизненном пути, о своих принципах и взглядах на современный мир и поделится своими секретами самопрезентации, и развития личности в публичной плоскости. Уверен, что такие навыки, жизненно необходимы кому-либо в современном мире", — написал Фесик.

Текст сообщения

В комментариях к председателю задали вопрос: "Какова ваша мотивация в проведении таких мероприятий? Она же должна быть.. чтобы что? Я без сарказма, просто действительно не могу придумать ни одного аргумента, что именно это дает.. разве что Дурнев запостит это в своем инстаграмм и вы получите его подписчиков. То есть вашу личную выгоду я хоть какую-то вижу. А какова цель мероприятия в масштабах района? Какая польза для общины или района?", – написала подписница.

Также в группе жителей Оболонского района одна из участников написала сообщение, где выразила свое недовольство по поводу ситуации. Она считает, что организация таких встреч не является прямой обязанностью главы РГА. По ее словам, это говорит о том, что Кирилл Фесик не сосредотачивается на своей основной работе.

"О последнем посту Председателя нашего района… Он меня просто заблокировал… Для организации дебатов и подобных мероприятий существуют как минимум два отдела РГА, которые имеют это в своей прямой сфере обязательств. Очень интересно, как я понимаю (исправьте, если это не так), возможность организации дебатов появилась как следствие наличия свободного от работы времени (что видно из ответа ранее). Это означает, что Кирилл Александрович: а) довел район до состояния возможности инерционного движения и развития (сразу отпадает), или б) начал выполнять меньше работы/ее объем стал меньше. Логичным является вывод, что Кирилл Александрович стал выполнять объем работы в должности, которая меньше предыдущего времени", — написала участница группы "Оболонский район г. Киева".

Критика главы Оболонской РГА

Критик также считает, что анонс встречи с известной личностью – это просто пиар-ход Кирилла Фесика, направленный на то, чтобы заработать "политические баллы".

"К сожалению, политическая грамотность моих родных оболонцев еще не позволяет выявить "пиар-шаги" для зарабатывания политических баллов", — добавила она.

Украинский бизнесмен и блогер Гарик Корогодский возмутился реакцией киевлянки и ответил на ее пост.

"Я имел выступление перед школьниками. Во-первых, они замечательные. Во-вторых, я рассказал, зачем учиться, когда идти в бизнес, много вопросов о жизни и отношениях с родителями. Никакого плохого отклика не было. Что не так?" — написал бизнесмен.

На вопрос была ли это инициатива Фесика в организации этой встречи, Корогодский ответил: "Моя, и я выступаю часто перед молодежью".

Ответ Корогодского

Блогер Алексей Дурнев не ответил журналистам "Телеграфа". В пресс-службе Фесика вообще отмахнулись, не прокомментировав почти ничего. Почему отменили встречу – неизвестно.

Что известно о Кирилле Фесике

Родился в Киеве 3 октября 1986 года.

В 2008 году окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2017 году получил научную степень кандидата юридических наук.

В 2009 году успешно сдал квалификационный экзамен адвоката и получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

С 2010 по апрель 2020 г. работал директором в "Бюро адвоката Фесика". С 2013 по апрель 2020 года работал директором в адвокатском объединении "Митракс".

18 мая 2020 г. распоряжением президента Украины назначен на должность председателя Оболонской районной в г. Киеве государственной администрации.

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