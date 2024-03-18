Голову одного з районів Києва знову запідозрили на піарі: цього разу з екснардепом

Хто буде наступним

Нещодавно голову Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика помітили в компанії екснардепа Олексія Лелюка. У мережі знову заговорили, що це піарний хід голови.

Сам же Фесик опублікував допис на своїй сторінці в Facebook, де на фото є Лелюк. Хоча в тексті не згадав ексдепутата.

За словами Фесика, за ініціативи уповноваженої Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Лесі Петрівської та за участі зацікавлених структур відбулася масштабна нарада з питань облаштування доступного простору навколо Центру культури, роботи з дітьми та інвалідністю Оболонського району Києва.

Голова Оболонської РДА і ексдепутат ВР

"Зокрема, обговорити можливість обладнання додаткового пішохідного переходу зі встановленням світлофора та облаштування території навколо Центру для можливості паркування спеціального транспорту", — написав голова Оболонської РДА. — "На цей рік у нас в районі заплановані роботи з облаштування пандусів в житлових будинках і роботи з заниження бордюрів. Зокрема, наше ШЕУ Оболонського району вже виконує роботи з заниження на 28 пішохідних переходах".

Фесик у компанії Лелюка та Петрівської

Що забув на заході екснардеп Лелюк — невідомо. Нині він голова наглядової ради АТ "Полтавагаз", АТ "Харківське Кар’єроуправління" та ТОВ ФІРМА "ТДК".

Робоча нарада

Як раніше повідомляв "Телеграф", голова Оболонської РДА Кирило Фесик анонсував зустріч для жителів району з відомим шоуменом, блогером Олексієм Дурнєвим. Чим викликав критику з боку мешканців Оболонського району.

У мережі зазначили, що Фесик займається зовсім не тим чим повинен. А зустрічі з відомими особистостями такими, як блогер Олексій Дурнєв, бізнесмен Гарік Корогодський – це просто його піар-хід, спрямований на те, щоб заробити "політичні бали".

Згодом допис видалив. Але інтернет пам'ятає все.