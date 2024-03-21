Как изменилась цена доллара за сутки: курс валют на 21 марта в Киеве

Подорожал только канадский доллар

За сутки курс валют незаметно изменился. Доллар покупают и продают по той цене, что вчера. А оптимальный курс несколько упал.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 21 марта Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,13 грн

Евро (EUR): 42,43 грн

Злотый (PLN): 9,81 грн

Канадский доллар (CAD): 28,81

Швейцарский франк (CHF): 43,95 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,10 грн

Евро (EUR): 42,74 грн

Злотый (PLN): 9,827 грн

Канадский доллар (CAD): 29,05

Швейцарский франк (CHF): 44,18 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках упал на 20 копеек.

Покупка: 39,00 грн

Продажа: 39,19 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с долларом в марте и при каких условиях он подорожает. Если финансовой поддержки партнеров не будет в этом месяце, цена может подняться.