Как изменилась цена доллара за сутки: курс валют на 21 марта в Киеве
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Подорожал только канадский доллар
За сутки курс валют незаметно изменился. Доллар покупают и продают по той цене, что вчера. А оптимальный курс несколько упал.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 21 марта Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,13 грн
Евро (EUR): 42,43 грн
Злотый (PLN): 9,81 грн
Канадский доллар (CAD): 28,81
Швейцарский франк (CHF): 43,95 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,10 грн
Евро (EUR): 42,74 грн
Злотый (PLN): 9,827 грн
Канадский доллар (CAD): 29,05
Швейцарский франк (CHF): 44,18 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках упал на 20 копеек.
Покупка: 39,00 грн
Продажа: 39,19 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с долларом в марте и при каких условиях он подорожает. Если финансовой поддержки партнеров не будет в этом месяце, цена может подняться.