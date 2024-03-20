Доллар продолжает лезть вверх: курс валют на 20 марта в Киеве
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Гривна ослабла почти на 20 копеек
После длительного колебания на валютном рынке доллар каждый день понемногу дорожает. Цена иностранной валюты перевалила за 39 гривен.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 20 марта Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 39,13 грн
Евро (EUR): 42,46 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Канадский доллар (CAD): 28,76
Швейцарский франк (CHF): 44,10 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,27 грн
Евро (EUR): 42,86 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Канадский доллар (CAD): 28,92
Швейцарский франк (CHF): 44,16 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на 20 копеек.
Покупка: 39,20 грн
Продажа: 39,34 грн
Ранее "Телеграф" писал, ждать ли резких изменений на валютном рынке. Какова будет цена доллара до конца марта. В первую очередь на курс влияет уровень спроса.