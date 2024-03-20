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Доллар продолжает лезть вверх: курс валют на 20 марта в Киеве

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Автор
Американская валюта Новость обновлена 20 марта 2024, 09:45
Американская валюта. Фото Pixabay

Гривна ослабла почти на 20 копеек

После длительного колебания на валютном рынке доллар каждый день понемногу дорожает. Цена иностранной валюты перевалила за 39 гривен.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 20 марта Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:

Доллар США (USD): 39,13 грн

Евро (EUR): 42,46 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,76

Швейцарский франк (CHF): 44,10 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,27 грн

Евро (EUR): 42,86 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,92

Швейцарский франк (CHF): 44,16 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на 20 копеек.

Покупка: 39,20 грн

Продажа: 39,34 грн

Ранее "Телеграф" писал, ждать ли резких изменений на валютном рынке. Какова будет цена доллара до конца марта. В первую очередь на курс влияет уровень спроса.

Теги:
#Доллар #Новости Киева #Курс валют #Валютные обменники