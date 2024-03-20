Доллар продолжает лезть вверх: курс валют на 20 марта в Киеве

Во вторник, 19 марта на конференции в Киеве "Громада для людей: место, где хочется жить", министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала о запуске таких социальных услуг, каких раньше не существовало, и к которым теперь могут приобщиться громады. Среди них – создание центров формирования жизнестойкости, которые в пилотном режиме уже работают в некоторых регионах