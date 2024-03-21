Як змінилася ціна долара за добу: курс валют на 21 березня у Києві
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Подорожчав лише канадський долар
За добу курс валют непомітно змінився. Долар купляють і продають по тій ціні, що вчора. А оптимальний курс дещо впав.
"Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 21 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,13 грн
Євро (EUR): 42,43 грн
Злотий (PLN): 9,81 грн
Канадський долар (CAD): 28,81
Швейцарський франк (CHF): 43,95 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,10 грн
Євро (EUR): 42,74 грн
Злотий (PLN): 9,827 грн
Канадський долар (CAD): 29,05
Швейцарський франк (CHF): 44,18 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках впав на 20 копійок.
Купівля: 39,00 грн
Продаж: 39,19 грн
Раніше "Телеграф" писав, що буде з доларом у березні та за яких умов він здорожчає. Якщо фінансової підтримки партнерів не буде цього місяця, то ціна може піднятися.