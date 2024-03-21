Як змінилася ціна долара за добу: курс валют на 21 березня у Києві

Подорожчав лише канадський долар

За добу курс валют непомітно змінився. Долар купляють і продають по тій ціні, що вчора. А оптимальний курс дещо впав.

"Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 21 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,13 грн

Євро (EUR): 42,43 грн

Злотий (PLN): 9,81 грн

Канадський долар (CAD): 28,81

Швейцарський франк (CHF): 43,95 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,10 грн

Євро (EUR): 42,74 грн

Злотий (PLN): 9,827 грн

Канадський долар (CAD): 29,05

Швейцарський франк (CHF): 44,18 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках впав на 20 копійок.

Купівля: 39,00 грн

Продаж: 39,19 грн

Раніше "Телеграф" писав, що буде з доларом у березні та за яких умов він здорожчає. Якщо фінансової підтримки партнерів не буде цього місяця, то ціна може піднятися.