Ждать ли резких изменений на валютном рынке: прогноз курса доллара до конца марта

16 марта средний курс доллара в украинских банках составляет 38,50 грн (покупка) и 38,95 (продажа)

Курс доллара в Украине колеблется, но без резких изменений. До конца марта эта тенденция сохранится.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что каких-либо существенных изменений на валютном рынке в Украине на следующей неделе не будет, пишет "24 Канал". Прежде всего, на курс оказывает влияние уровень спроса.

Лесовой добавил, что разница между курсами межбанка и наличного курса на данный момент является минимально возможной. Коридоры курсовых колебаний после 20 марта, по его прогнозам, будут на уровне: межбанк: 38 – 39 гривен за доллар, а наличный рынок: 38,5 – 39,5 гривны за доллар. Ежедневные курсовые изменения на межбанке не превысят 0,1 – 0,2 гривны. На наличном рынке в банках они возможны до до 0,3 гривны, в обменных пунктах — до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи, по прогнозу банкира, будет составлять на межбанке до 0,05 гривны за 1 доллар. В банке она ожидается до 0,6 гривны за 1 доллар, а в обменных пунктах может достигать до 1 гривны за 1 доллар.

Курс доллара по Украине по состоянию на 16 марта

По данным портала "Минфин", в субботу, 16 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,50 грн (покупка) и 38,95 (продажа). Наличный курс — 38,80 (покупка) и 38,92 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,68.

Как сообщал "Телеграф", по мнению эксперта Даниила Монина, стабильность на украинском валютном рынке зависит от финансовой поддержки партнеров. Если ее не будет, то отметки быстро "взлетят".