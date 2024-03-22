Цены на первичке подскочили: сколько в Киеве стоят однокомнатные и двухкомнатные квартиры

Самые дорогие квартиры в столице, традиционно, продаются в Печерском районе

В Киеве продолжает наблюдаться стабильное удорожание стоимости жилья. Это касается как первичного, так и вторичного рынка недвижимости. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и продолжают постепенно расти.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от ее расположения, наличия ремонта и уровня комфортабельности самого дома. Подробнее о состоянии рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте ЛУН.

Так, средняя цена 1-комнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке составляет 68 тысяч долларов США. Однако, судя по ценам в объявлениях с уже проданными квартирами, однушку на "вторичке" реально купить в столице и за 55 тысяч долларов США.

Средняя цена однушки на "вторичке"

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на "вторичке" продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах. К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 126 тысяч $, в Шевченковском — 80 тысяч $, а в Голосеевском 69 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" однушки продаются в Оболонском (54 100 $), Святошинском (48 000 $) и Деснянском (43 000 $) районах Киева.

Самые дорогие однушки продаются на Печерске

Стоимость квартиры на "вторичке" зависит не только от района в котором она расположена, но и оттого, сделан ли в ней ремонт.

К примеру, 1-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 5 — 15 тысяч $ дороже, чем без него.

Квартиры с ремонтом стоят дороже, чем без него

Квартиру без ремонта можно купить на 5-20 тысяч $ дешевле

Средняя же цена на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке столицы составляет 85 тысяч долларов США. Однако, судя по ценам в объявлениях об уже проданных квартирах, двушку на "вторичке" реально купить в столице за 75 тысяч долларов США.

Средняя цена двушки на "вторичке"

Наиболее дорогие двушки на "вторичке" также традиционно продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

К примеру, 2-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 186 500 тысяч $, в Шевченковском — 125 тысяч $, а в Голосеевском — 110 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" двушки продаются в Днепровском (70 000 $), Святошинском (67 000 $) и Деснянском (56 000 $) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

За двушку с ремонтом на "вторичке" придется отдать на 5 — 20 тысяч $ дороже, чем без него. Также на цену влияет район в котором расположена квартира, этаж, инфраструктура и состояние самого дома.

Квартиры с ремонтом стоят дороже, чем без него

Двушку без ремонта можно купить на 5-20 тысяч $ дешевле

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир. Так, за метр квадратный в новостройке в марте 2024 года просят в среднем 49 800 гривен.

Для понимания, в марте-апреле 2023 года застройщики просили 48 000 гривен за м².

Средняя цена квартир на "первичке" продолжает расти

Средняя цена квартир на "первичке" продолжает расти

Самые дорогие квартиры на "первичке" традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 85 900 гривен, в Шевченковском районе — 60 600 гривен, в Подольском районе — 59 800 гривен, а в Голосеевском — 50 900 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (41 000 гривен) и Деснянском (38 400 гривен) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после протестов Кличко отложил аукцион по Житнему рынку в Киеве. Было принято решение о сдаче помещения в аренду.