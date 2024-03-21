Мажорный скандал с "зеброй" в центре Киева получил неожиданное продолжение

У Кличко и в полиции говорят, что рестораторы не получали разрешений на обустройство перехода "для мажоров" в центре столицы

Представители столичного ресторана "Аляска" не обращались к городским властям и полиции, чтобы согласовать установку нерегулируемого пешеходного перехода и дорожного знака на улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

— В Департамент и подчиненные ему предприятия обращений об обустройстве пешеходного перехода на ул. Сечевых Стрельцов, 22, не поступало. Для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в Киеве разрабатываются схемы организации дорожного движения (схемы ОДД), которые в соответствии с Законом Украины "О дорожном движении" передаются на согласование в Управление патрульной полиции в г. Киеве и утверждаются в установленном порядке, а также передаются в Департамент транспортной инфраструктуры исполнительный орган Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). В Департаменте соответствующим предприятием схемы ОДД в г. Киеве разрабатывают коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту транспортной инфраструктуры с соответствующей специализацией, — сообщил заместитель директора Дептранса Максим Широков.

Также в Департаменте напомнили, чтобы нанести специальную разметку на дороге (в том числе и так называемую "зебру"), кроме согласований нужно еще и придерживаться технологии, регулируемой специальной нормой: "Рекомендуемая температура воздуха и дорожного покрытия при устройстве разметки должна быть не ниже плюс 5 ̊С, а относительная влажность воздуха не больше 80%". Этим обязаны заниматься профильные структуры и организации. В Киеве это — КП "Центр организации дорожного движения", которое подчинено Департаменту транспорта.

Одновременно, как сообщили нашему изданию в Департаменте патрульной полиции Киева, не согласовывали рестораторы "зебру" в центре города и с правоохранителями.

— Представители ресторана "Аляска" в управление по обустройству пешеходного перехода по ул. Сечевых Стрельцов, 22 не обращались, — ответили силовики на запрос "Телеграфа".

Напомним, ранее активисты общественной организации "Пассажиры Киева" сообщили, что недавно на Стрельцах несанкционированно и без обсуждений демонтировали заградительный забор для пешеходов и на проезжей части самовольно установили "зебру" вблизи элитного ресторана Alaska, а также дорожные знаки. При этом общественные деятели возмущались, что правоохранители уже не первый год якобы отказываются согласовывать организацию наземного перехода в районе станции метро "Университет", победившего на Общественном бюджете. Также силовики не согласовали переход на перекрестке Скоропадского — Большая Васильковская и выделенную полосу для общественного транспорта на просп. Воздушных Мил.

Как узнал "Телеграф", это заведение питания находится в орбите влиятельного бизнесмена Вагифа Алиева и ориентируется на состоятельных посетителей (которых иногда еще называют "мажорами"). А цены на отдельные позиции в меню заведения достигают почти 130 тысяч гривен.

Отметим, владеет компанией "Аляска Киев" Александр Черницкий, а это ООО входит в структуру "Мандарин Плаза Груп", основателем которой является Алиев. По данным YouControl, Черницкий связан с Алиевым рядом юркомпаний группы. В некоторых из коммерческих проектов этот топ-менеджер указан как руководитель, а также значится как собственник ЧАО "Мандарин Плаза".

По данным полиции, за самовольное нанесение разметки и установку знаков причастных могут привлечь к административной ответственности (согласно 139 статье Кодекса Украины об админправонарушениях — "Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений..."). Штраф — 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов; и наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние, оборудование, эксплуатацию транспортных средств, содержание автомобильных дорог и улиц, граждан — субъектов хозяйственной деятельности — в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Если же несанкционированные изменения на дороге повлекут за собой повреждение транспортных средств, грузов или другого имущества, размер штрафа может возрасти, но не сильно. В таком случае гражданам грозят штрафное наказание на 30 необлагаемых налогом минимумов (510 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов. А штраф для должностных лиц в таких случаях будет составлять 40 необлагаемых налогом минимумов — 680 грн; или же грозят общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Новый поворот в этой громкой истории

Получить комментарий у представителей Alaska журналистам "Телеграфа" пока не удалось. Более того, как оказалось, на сегодняшний день это заведение питания с Сечевых Стрельцов уже "съехало", а на его месте заработал ресторан сети La Famiglia (по данным YouControl, ООО "Ла Фамилья Кейтеринг" входит в группу бизнесмена Олега Калашникова).

Источник — YouControl

О новых рестораторах в здании также сообщается и на сайте "Аляски". Однако причина такого кардинального изменения там не указывается.

Как уточнил в комментарии "Телеграфу" соучредитель "Пассажиров Киева", урбанист Александр Гречко, подозрения у общественных деятелей, что за переустройством проезжей части могли стоять именно "алясковцы", возникли по нескольким причинам.

— Мы предположили, что новый переход мог быть для посетителей "Аляски". Да, он (ресторан — Ред.) сейчас не работает (из-за ребрендинга или смены владельца), но раньше там была "Аляска". Кроме того, наши источники сообщили, что рестораторы попросили Патрульную полицию, которая без каких-либо согласований и обсуждений… обязала руководителя коммунального предприятия (ШЭУ Шевченковского р-на) снять несколько секций забора и нанести разметку. Коммунальщики сняли секцию забора, но разметку не наносили, поскольку это можно делать в теплое время года, пластиком, а не краской. Иными словами, есть определенная процедура, — рассказал он, добавив, что активисты получили от источников также и копию предписания от патрульных.

Источник — Facebook "Пассажиров Киева"

По информации от проверенных источников общественным деятелям стало известно, что знаки и разметку обустроили какие-то "третьи люди", не коммунальщики, как это должно быть по процедуре. "Если бы это делали работники КП, там было бы обязательным обустройство островка безопасности, так как в том месте нерегулируемый наземный переход через более, чем две полосы движения", — объясняет Гречко.

— Все было бы хорошо, если бы это не сделали в обход процедур. Каждый переход важен, однако, когда в пользу бизнеса Патрульная полиция собственноручно инициирует вне обсуждения, чтобы это было максимально быстро сделано. А то же время уже несколько лет полицейские под разными апелляциями к законодательству и нормативам не делают (не согласуют) чрезвычайно нужные для киевлян и людей с инвалидностью и маломобильных граждан переходы, например возле метро "Университет". То есть существуют двойные стандарты. И так быстро переход на Сечевых Стрельцов не появился бы (условно говоря, его сделали бы через 3-6 месяцев). Выходит, что это все решается телефонным звонком. Кстати, как мы упоминали в одном из наших постов, в интервью "Экономической правде" Вагиф Алиев подтвердил, что коммуницировал с Виталием Кличко и Русланом Кандибором (начальником Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. — Авт.), чтобы убрать пешеходную зону на Бессарабской. площади. То есть, бизнес имеет возможность звонить напрямую и быстро для себя лоббировать (пробивать) какие-то решения, тогда как действительно важные и критические для общества решения та же полиция или власть Киева игнорируют, — возмутился Александр Гречко.

Как сообщалось, тем временем столицу продолжают сотрясать коррупционно-строительные скандалы. Среди последних громких событий попытка уничтожения исторического холма на Воздвиженке в Киеве фирмой, которую связывают с экс-регионалом и фанатом УПЦ МП Алексеем Омельяненко.

Также "Телеграф" писал, что сыновья бывших мэров Киева — Омельченко и Черновецкого — хотят построить высотки в Соломенском парке Киева. Застройщика после проверок Государственной инспекции архитектуры и градостроительства серьезно ограничили и пока запретили продолжение работ по возведению жилых домов в парковой зоне.