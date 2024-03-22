У Києві перекинувся величезний будівельний кран: що відомо (фото)

На щастя, ніхто не постраждав

У п’ятницю, 22 березня, в Оболонському районі Києва сталася НП — на будмайданчику перекинувся баштовий кран. Інцидент стався на перетині вулиць Богатирської та Полярної.

Незважаючи на подію, рух транспорту тут здійснюється в звичайному режимі. Про це першими повідомили очевидці у Телеграм-каналі "Життя. Оболонь. Київ".

Наразі відомо, що на місці будівництва нового шляхопроводу в Оболонському районі Києва раптово перекинувся баштовий кран. На щастя, на будівельному майданчику ніхто не постраждав.

Інцидент стався на перетині вулиць Богатирської та Полярної.

Кран перекинувся на Оболоні

На щастя, ніхто не постраждав

Згодом інформацію про падіння крана підтвердили і в прес-службі КМДА. Влада Києва підкреслила, що рух транспорту тут здійснюється у звичайному режимі, а з людей ніхто не постраждав.

Що стало причиною падіння крана — невідомо. Обставини НП мають встановити компетентні органи.

Інцидент стався на перетині вулиць Богатирської та Полярної

Варто зазначити, що це вже не перший подібний інцидент на цьому будмайданчику. Так, у 2023 році під час проведення робіт з реконструкції розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив управління та перекинувся на території будівельного майданчика.

Внаслідок події було пошкоджено контактну тролейбусну мережу. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

У 2023 році тут вже перекидався гусеничний кран

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