В Киеве пытаются незаконно пробить дамбу и положить кабель: какие могут быть последствия

Необходимые документы организации не предоставили

Киевляне возмущены попыткой начать строительные работы по подключению острова Оболонского к старой подстанции. Их возмущение вызывает не только то, что работы производятся без соответствующих разрешений, но и то, что кабель планируют проложить путем "прокола" дамбы, защищающей от весенних наводнений.

Об этом сообщает общественная организация "Парк Приречная". На место прибыл генеральный директор КП "Плесо" (заказчик работ), предъявивший якобы разрешение на "долбление" дамбы.

Сомнительные строительные работы

"Но среди этих документов, не было ни экспертного отчета по безопасности таких работ (который должен сделать профильный институт), ни какого-либо согласования от организации, на балансе которой находится дамба бассейна Каневского водохранилища. На вопрос, может ли он их предоставить, должностное лицо ответил "я не могу вам сейчас ответить". И это все при том, что электрокабель прокладывают в "зоне охраняемого ландшафта" (выдержку из градостроительного кадастра добавляем)", — отмечают в организации.

Важно, что такие действия могут привести к разрушению дамбы, что, в свою очередь, может вызвать затопление и другие проблемы. Кроме того, подключение большого количества парковых фонарей к старой трансформаторной подстанции может привести к перегрузкам и проблемам с электроснабжением.

На место прибыл директор КП "Плесо"

"Наша Общественная организация готовит соответствующее обращение в КП "Плесо" о предоставлении исчерпывающего перечня документов для их изучения и проведении обязательных общественных слушаний с жителями после их изучения", — подчеркивает ОО "Парк Приречная".

Предоставленое разрешение

Все дальнейшие работы, которые будут производиться без соответствующих разрешений, община будет считать противоправными.

"Просим максимального распространения этой информации, ведь речь идет не о нескольких домах, которые могут получить проблемы со светом. Речь идет о важном стратегическом объекте, который защищает целый жилой массив", — добавляют в сообщении.

На месте прокладки электрокабеля

Ранее "Телеграф" писал, что активисты призывают сохранить историческую усадьбу Исаака Грубера в Киеве, оказавшемся под угрозой сноса. На его месте ООО "Златовлад", связанное с экс-футболистом Андреем Шевченко, планирует построить офисный центр с подземным паркингом.