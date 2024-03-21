Кличко отложил аукцион по Житнему рынку в Киеве: какими будут условия аренды

Срок продлен до 25 дней

После протестов вокруг аукциона Житнего рынка в Киеве принято решение о сдаче в аренду помещения. Условием аренды есть сохранение функционала и продолжение работы рынка.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что арендатор должен выполнить реконструкцию крытого здания, а именно ремонт крыши и инженерных коммуникаций.

Кличко отметил, что новые торги будут объявлены законной процедурой. Законодательство во время военного положения устанавливает минимальный срок подачи заявок на аукцион 5 дней. Город решил продлить этот срок до максимально возможного по закону – 25 дней.

Также советник городского головы Дмитрий Белоцерковец написал: "Все спекуляции и манипуляции вокруг ситуации с Житнего рынком сняты! Во-первых, помещение рынка является коммунальной собственностью, и речь идет исключительно об аренде".

Напомним, Национальная электронная биржа Украины выставила на торги право аренды помещения Житнего рынка. За здание площадью 11,1 тысячи квадратных метров, ставили начальную цену аренды – 2,5 миллиона гривен.

Недавно мэр столицы Виталий Кличко пообещал отложить процесс с аукционом рынка. Он пообщался с известным украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко, который занимается дальнейшей судьбой Житнего рынка. После чего было принято решение продлить срок.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит помещение рынка. Снаружи здание в более-менее нормальном состоянии. Внутри протекающая крыша и трещины наверху между перекрытиями.