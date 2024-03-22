У "Київпастрансу" новий керівник: що про нього відомо та чим володіє його родина

У столиці ведуться активні кадрові перестановки у транспортній сфері

У п’ятницю, 22 березня, стало відомо про те, що обов’язки генерального директора комунального підприємства "Київпастранс", після звільнення Дмитра Левченка, тимчасово виконуватиме Євген Пушков. Раніше він обіймав посаду заступника екс-гендиректора КП.

І це ще не всі кадрові рішення, які Кличко анонсував щодо керівництва "Київпастрансу". Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі КМДА.

Наразі відомо, що обов’язки гендиректора КП "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник уже звільненого генерального директора підприємства Євген Пушков.

Варто зазначити, що про нового керівника "Київпастрансу" практично нічого не відомо. За даними Опендатабот, Євген Пушков, до призначення на нову посаду, був директором одного з найбільших у Києві тролейбусних депо №2.

Євген Пушков/Фото: unn.ua

Вже 21 березня Пушков подав декларацію як кандидат на посаду заступника генерального директора КП "Київпастранс". З декларації Пушкова виходить, що він має дружину і дочку.

Він володіє квартирою в елітному селі під Києвом Софіївська Борщагівка вартістю 495 000 гривень та нежитловим приміщенням у місті Вишневе вартістю 27 950 гривень.

Його дружина також має у власності квартиру в тому ж елітному селі Софіївська Борщагівка вартістю 734 000 гривень і площею 73, 4 метри квадратних.

Володіє дружина Пушкова й легковим автомобілем KIA SPORTAGE 2021 випуску. У самого Пушкова немає особистого авто у власності.

Також Пушков має грошові активи у розмірі 9 тисяч доларів США, а його дружина зберігає 8 тисяч доларів.

Варто зазначити, що на посаді директора столичного тролейбусного депо №2 за минулий рік Пушков отримав зарплату в розмірі 352 957 гривень.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення Дмитра Левченка з посади директора "Київпастрансу". Також він пообіцяв, що буде звільнено Павла Кирилюка — директора з виробництва цього комунального підприємства.

"Уже найближчими днями буде призначено виконувача обов’язків директора КП "Київпастранс"", — написав мер столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після масштабного скандалу начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський вирішив звільнитися за власним бажанням.