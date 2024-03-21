Бывший глава метро Брагинский сложил мандат депутата, руководители "Киепастранса" уходят в отставку

Брагинский уходит из Киеврады

После громкого скандала бывший глава "Киевского метрополитена" таки сложил мандат. Виктор Брагинский больше не будет депутатом фракции "УДАР" в Киевраде.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. Он отметил, что дальше "обнародованными фактами будут заниматься правоохранительные органы".

Также мэр отметил, что свои полномочия сложил еще один депутат Киевсовета Илья Кушнир, очень редко посещавший заседание.

Кроме этого Кличко сообщил, что Дмитрий Левченко уволился с должности директора "Киевпасстранса". Также будет уволен Павел Кирилюк, директор по производству этого коммунального предприятия.

"Уже в ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП "Киевпасстранс"", — написал мэр столицы.

Напоминаем, "Телеграф" провел собственное расследование о главе киевского метро Викторе Брагинском. Было установлено, как сотни миллионов гривен от "Киевского метрополитена" переводят связанной с Брагинским и его партнером компании и каким образом выводили средства, которые должны были пойти на ремонт метро.

Ранее "Телеграф" писал, что после увольнения с должности директора столичного метро Виктор Брагинский появился на заседании Бюджетной комиссии Киеврады.