Глава МСЭК на Киевщине за деньги делала инвалидность уклонистам: что ей грозит

Злоумышленница действовала в связке со своими коллегами-врачами

Председатель МСЭК в Киевской области предлагала мужчинам призывного возраста за "вознаграждение" получить справку о присвоении им 3 и 2-й групп инвалидности. Злоумышленница разработала целую схему, которая помогала ей наживаться на потенциальных уклонистах.

Во время получения средств в размере 500 долларов США женщину задержали. О произошедшем рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий вымогала деньги с мужчин призывного возраста за безосновательное оформление им инвалидности. Злоумышленница действовала совместно с врачами Васильковской больницы начиная с августа 2023 года.

Злоумышленницу задержали

Во время прохождения медицинского обследования мужчинам призывного возраста предлагали за "вознаграждение" получить 3 и 2 группы инвалидности. Для этого необходимо было "на бумаге" пройти специфическое лечение и определенное время формально находиться в стационаре больницы.

Результаты таких "медицинских обследований" и становились затем основанием для принятия решения МСЭК о присвоении ему инвалидности определенной группы.

Липовую инвалидность оформляли за "вознаграждение"

Изначально уклонисту выдавали справку о присвоении ему 3-й группы инвалидности сроком на 1 год. По прошествии года ему могли уже оформить 2-й группу инвалидности.

Об этом потенциальным "клиентам" сообщала непосредственно председатель комиссии МСЭК.

Злоумышленницу задержали

Преступную схему удалось разоблачить правоохранителям, а злоумышленницу задержали во время получения ею средств в размере 500 долларов США. На данный момент ей сообщили подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Досудебное расследование по данному делу продолжается, устанавливаются другие причастные к преступлению должностные лица.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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