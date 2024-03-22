"Провоцировали драку": в ТЦК прокомментировали конфликт между гражданскими и военными в Киеве

Мужчина замахнулся табуретом на одного из военных

В сети засветилось видео, на котором зафиксирован конфликт между гражданскими и работниками ТЦК в Киеве. Неизвестная женщина пыталась помешать военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей. К ней присоединился пожилой мужчина, будучи нетрезвым, замахнулся на одного из военных табуретом.

Служба по связям с общественностью Киевского МТЦК и СП прокомментировала ситуацию. Случился инцидент 4 марта 2024 года в Дарницком районе города Киев.

"В подземном переходе на видео был зафиксирован конфликт гражданских лиц с военнослужащими Дарницкого районного в городе Киев территориального центра комплектования и социальной поддержки", — сообщает служба.

На видео зафиксирован конфликт между мобильной группой РТЦК и гражданскими лицами в подземном переходе метро "Позняки".

"Во время осуществления оповещения мобильной группой Дарницкого РТЦК в подземном переходе метро "Позняки" неизвестная женщина начала препятствовать военнослужащим осуществлять их служебные обязанности. К ней присоединился другой гражданский, пожилой мужчина и замахнулся на одного из военнослужащих табуретом. Важно, что этот фрагмент произошел не попал на видео. В кадр попал лишь момент, как военный передавал табурет женщине, а мужчина, будучи нетрезвым, продолжал провоцировать драку и замахиваться на представителя РТЦК", — прокомментировали в Киевском МТЦК и СП.

Отмечается, что военнослужащие вели спокойно и сдержанно, пытаясь успокоить женщину и мужчину. Военным удалось избежать драки и покинуть место происшествия.

"Упорно рекомендуем не игнорировать просьбы военнослужащих предъявить документы, удостоверяющие личность. Не оскорблять военнослужащих, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи, и не убегать от них. Призываем избегать спекуляций на данную тему и не провоцировать конфликты", — подчеркивают в службе.

Также добавляют об ответственности в случае уклонения и препятствования работе представителей ТЦК и СП: "Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет".

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК отреагировали на скандал с похищением волонтера во Львове. Мужчина провоцировал на конфликт сотрудников и не предъявлял военно-учетные документы.