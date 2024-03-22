Голова МСЕК на Київщині за гроші робила інвалідність ухилянтам: що їй загрожує

Зловмисниця діяла у зв’язці зі своїми колегами-лікарями

Голова МСЕК у Київській області пропонувала чоловікам призовного віку за "винагороду" отримати довідку про присвоєння їм 3 та 2-ї груп інвалідності. Зловмисниця розробила цілу схему, яка допомагала їй наживатися на потенційних ухилянтах.

Під час одержання коштів у розмірі 500 доларів США жінку затримали. Про деталі події розповіли у прес-службі Київської міської прокуратури.

Так, голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій вимагала гроші із чоловіків призовного віку за безпідставне оформлення їм інвалідності. Зловмисниця діяла спільно з лікарями Васильківської лікарні починаючи з серпня 2023 року.

Зловмисницю затримали

Під час проходження медичного обстеження чоловікам призовного віку пропонували за "винагороду" отримати 3 та 2 групи інвалідності. Для цього необхідно було "на папері" пройти специфічне лікування та певний час формально перебувати у стаціонарі лікарні.

Результати таких "медичних обстежень" і ставали підставою для прийняття рішення МСЕК про присвоєння ухилянтам інвалідності певної групи.

Липову інвалідність оформляли за "винагороду"

Спочатку ухилянту видавали довідку про присвоєння йому 3-ї групи інвалідності строком на 1 рік. Через рік йому могли вже оформити 2-гу групу інвалідності по тій же схемі.

Про це потенційним "клієнтам" повідомляла безпосередньо голова комісії МСЕК.

Зловмисницю затримали

Злочинну схему вдалося викрити правоохоронцям, а зловмисницю затримали під час одержання нею коштів у розмірі 500 доларів США. Наразі їй повідомили підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди для себе. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Досудове розслідування по цій справі триває, встановлюються інші причетні до злочину посадові особи.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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