Циркон: что известно о ракете, которой РФ ударила по Киеву

"Циркон" может быть двухступенчатой ракетой

Вероятно, 25 марта Россия ударила по Киеву противокорабельной ракетой "Циркон". Это объясняет "позднюю" тревогу.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом оружии. Информации о нем немного, но кое-что удалось найти.

3M22 "Циркон" — это хитрая гиперзвуковая ракета, которая летит как самолет, а разгоняется до невероятной скорости с помощью двух мощных двигателей. Россияне утверждают, что первый двигатель дает ей толчок, а второй разгоняет к гиперзвуку, делая его практически неуязвимым для современных систем ПВО.

В России ракету "Циркон" называют "перспективной гиперзвуковой противокорабельной". Разработка ракеты началась после 2011 года, когда стало ясно, что старые противокорабельные ракеты П-700 "Гранит", созданные еще в 70-80-х годах прошлого века, уже не отвечают потребностям современного боя.

Страна-агрессорка старается держать в секрете характеристики гиперзвуковой ракеты "Циркон", но из разных источников становится известно о некоторых ее возможностях.

Высота полета: 30-40 км.

Скорость полета: до 8-9 мА.

Масса боевой части: ориентировочно 300 или 400 кг.

Длина ракеты: 8-10 м.

Дальность: 400-600 км до 1000 км

Установки, из которых могут выпускать гиперзвуковую ракету:

Боевые корабли

Подводные лодки

По российским данным, выпускается из мобильных наземных пусковых установок "Бастион" — на четырехосном шасси, может нести 2 ракеты.

Не исключено, что "Цирконы" способны запускаться с модернизированных стационарных наземных комплексов, подобных "Объекту 100" в оккупированном Крыму. Этот подземный береговой ракетный комплекс, построенный при СССР на скалистом побережье между мысом Айя и Балаклавой, не использовался в Украине.

Вероятно, "Циркон" может быть двухступенчатой ракетой, где первая ступень оснащена твердотопливным двигателем, а вторая — прямопоточным воздушно-реактивным.

Сколько стоит такая ракета – неизвестно.

Реконструкция внешнего вида российской ракеты

Напомним, россияне уже дважды атаковали Киев и Киевскую область экспериментальным оружием "Циркон". На обнаруженных обломках заметили цифры 2023-2024 — это свидетельствует о том, что ракеты были собраны недавно.

Ранее "Телеграф" писал, что по Киеву россияне ударили новейшими ракетами ОМ22 "Циркон". Эксперты говорят, что теперь ее обломки можно проанализировать, чтобы узнать больше информации об этих авиаснарядах.