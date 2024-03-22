Хватило бы на 850 FVP-дронов: на взятке поймали бывшего директора предприятия Минобороны (видео)

Взятку в размере 320 тыс. долларов дельцы получили наличными

Оперативники Нацполиции разоблачили бывшего директора государственного предприятия Минобороны Украины на получении взятки. Речь идет о 600 тыс. долларов, которые он получил от представителя другой коммерческой структуры.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции. Задержали также и руководителя частного предприятия, считающегося сообщником.

"За 600 тысяч долларов обещали повлиять на директора государственного предприятия по передаче права застройки земельного участка, который находится в ведении Минобороны и заключении договора о строительстве на участке жилищного комплекса", — говорится в сообщении.

Оперативное видео Нацполиции

Правоохранители задержали участников схемы в пятницу, 22 марта, при получении ими 320 тыс. долларов наличными. Остальные — 280 тыс. долларов — они получили в виде документов о праве собственности на 7 квартир.

Указанной суммы хватило бы на 850 fpv-дронов, подчеркивает председатель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

Обеим дельцам вручены подозрения по: ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Тернополе депутат облсовета требовал взятку за "содействие" в предоставлении защитнику денежной помощи на лечение. Военнослужащий должен был отдать депутату 30 тыс. грн.