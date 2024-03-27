В Киеве образовался огромный провал на бульваре Верховной Рады: в сети показали фото

Сейчас там ведутся ремонтные работы

В Киеве из-за прорыва трубы на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе образовался огромный провал. Место аварии ограждено.

Движение в направлении проспекта Мира перекрыто. Об этом сообщает телеканал "Киев".

Последствия аварии

Как сообщает патрульная полиция Киева, сейчас там ведутся ремонтные работы.

Бульвар Верховной Рады

Полиция просит учесть эту информацию при планировании маршрута поездки. В связи с аварийной ситуацией изменено движение автобусов №45. Теперь движение № 45 в направлении улицы Григоренко осуществляется по улице Строителей – улица Чудновского – проспект Мира и дальше по маршруту.

Напомним, вечером 26 марта на бульваре Верховной Рады, 7-А произошла авария на водопроводе диаметром 600 мм. Утечка воды произошла на проезжую часть.

В КГГА предупредили, что возможное снижение давления в водопроводной сети для потребителей левого берега.

Ранее "Телеграф" писал, как киевлянам передать показатели счетчика за воду. Надо не забывать о горячей воде, показатели также необходимо передавать, поскольку они необходимы для формирования начислений за водоотвод.