В Киеве образовался огромный провал на бульваре Верховной Рады: в сети показали фото
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Сейчас там ведутся ремонтные работы
В Киеве из-за прорыва трубы на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе образовался огромный провал. Место аварии ограждено.
Движение в направлении проспекта Мира перекрыто. Об этом сообщает телеканал "Киев".
Как сообщает патрульная полиция Киева, сейчас там ведутся ремонтные работы.
Полиция просит учесть эту информацию при планировании маршрута поездки. В связи с аварийной ситуацией изменено движение автобусов №45. Теперь движение № 45 в направлении улицы Григоренко осуществляется по улице Строителей – улица Чудновского – проспект Мира и дальше по маршруту.
Напомним, вечером 26 марта на бульваре Верховной Рады, 7-А произошла авария на водопроводе диаметром 600 мм. Утечка воды произошла на проезжую часть.
В КГГА предупредили, что возможное снижение давления в водопроводной сети для потребителей левого берега.
Ранее "Телеграф" писал, как киевлянам передать показатели счетчика за воду. Надо не забывать о горячей воде, показатели также необходимо передавать, поскольку они необходимы для формирования начислений за водоотвод.