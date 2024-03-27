Обіцяв асфальтування дороги біля приватного будинку: у Києві судитимуть посадовця за хабар

Зловмиснику загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі

Заступника керівника ШЕУ Солом’янського району судитимуть за хабар. Посадовець вимагав 500 тисяч гривень від киянки за асфальтування дороги біля приватного будинку, який вона планувала купити.

Він обіцяв організувати роботи через комунальне підприємство, але за умови готівкової оплати без офіційного договору. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначено, що до суду скерували обвинувальний акт відносно 47-річного посадовця комунального підприємства. Судитимуть його за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"Згідно з матеріалами слідства, заступник керівника КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району" м. Києва вимагав у киянки 500 тис. гривень за асфальтування дороги біля приватного будинку, який вона планувала придбати", — йдеться у повідомленні.

Затриманий посадовець

Чоловік запропонував киянці неофіційно заплатити йому 500 000 гривень за асфальтування дороги. Він запевняв, що організує роботи через комунальне підприємство, але без оформлення документів. За словами посадовця, такий спосіб вигідніший для жінки, адже не потребує укладання офіційного договору.

На місці затримання

"Так, за виконання підготовчих робіт з асфальтування під’їзної дороги посадовець одержав "аванс" у 2 тис. дол. США. А вже за тиждень отримав від жінки ще 425 тис. гривень", — зазначають у прокуратурі.

Конфісковані гроші

Затримали його під час контролю за вчиненням злочину. Покарання передбачене статтею, позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що на хабарі спіймали колишнього директора підприємства Міноборони. Мова про 600 тис. доларів, які він отримав від представника іншої комерційної структури.