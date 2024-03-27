У Кличко возмутились забором вокруг озера Министерка и вспомнили Медведчука

Открыть берег для людей

Депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевской городской раде требуют от Государственной администрации Президента Украины убрать заборы у озера Редькино, известное как Министерка. И обеспечить киевлянам доступ к водоему.

Об этом сообщил депутат Киеврады Богдан Черний в Facebook. Он подчеркнул, что община требует срочно убрать столбики вокруг озера.

"История 10-летней давности повторяется, община не верит никаким обещаниям и пойдет до конца, и поэтому мы требуем от ГУД: убрать заборы, открыть берег озера для людей; отказаться от государственного акта на право постоянного пользования и вернуть земельный участок площадью 30 га территориальной громаде города!" – отметил Черний.

Ограждения водоема

Депутат выразил разочарование тем, что центральные власти не реагируют на требования общины. А также то, что депутаты Киеврады от фракции "Слуга народа", которые позиционируют себя как защитники природы, не выражают четкую позицию относительно незаконных действий на озере.

"Удивительно, почему наши коллеги из фракции "Слуга народа", природозащитницы Ксения Семенова и Евгения Кулеба, а Лилия Пашинная вообще как советник главы ОП, до сих пор отмалчиваются и публично не осудили действия чиновников Государственного управления делами!" — написал Черний.

Озеро на карте

Также депутат добавил: "Хватит уже ограждать дома Шуфрича и Медведчука, встаньте наконец на сторону людей!"

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом хотели уволить директора лицея за сообщение в Facebook. В дело вмешались депутаты.