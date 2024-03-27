У Кличка обурилися парканом навколо озера Міністерка та згадали Медведчука

Відкрити берег для людей

Депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київській міській раді вимагають від Державної адміністрації Президента України прибрати паркани біля озера Редькіно, відоме як Міністерка. Та забезпечити киянам доступ до водойми.

Про це повідомив депутат Київради Богдан Чорній у Facebook. Він підкреслив, що громада вимагає терміново прибрати стовпчики навколо озера.

"Історія 10 річної давнини повторюється, громада не вірить жодним обіцянкам і піде до кінця, і тому ми вимагаємо від ДУСі: прибрати паркани, відкрити берег озера для людей; відмовитись від державного акту на право постійного користування та повернути земельну ділянку площею 30 га територіальній громаді міста!" — зазначив Чорній.

Загорожа водойми

Депутат висловив розчарування тим, що центральна влада не реагує на вимоги громади. А також те, що депутати Київради від фракції "Слуга народу", які позиціонують себе як захисників природи, не висловлюють чіткої позиції щодо незаконних дій на озері.

"Дивно, чому наші колеги з фракції "Слуга народу", природозахисниці Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба, а Лілія Пашинна взагалі як радник голови ОП, досі відмовчуються та публічно не засудили дії чиновників Державного управління справами!" — написав Чорній.

Озеро на карті

Також депутат додав: "Досить вже огороджувати будинки Шуфрича та Медведчука встаньте нарешті на бік людей!"

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом хотіли звільнити директора ліцею за допис у Facebook. У справу втрутилися депутати.