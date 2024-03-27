Под Киевом хотели уволить директора лицея за пост в Facebook, в дело вмешались депутаты

Уволить неугодных, родителей заставить молчать

В Бородянском лицее №1 в Киевской области сложилась непонятная и противоречивая ситуация. Директор учебного заведения увольняют с должности через пост в Facebook. Финансовую автономию лицея планировали забрать и провести реорганизацию.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Роман Грищук. По его словам, после широкой огласки дела и вмешательства МОН, а также власти Киевщины, конфликт удалось урегулировать.

"Директора уже не увольняют, автономию не забирают, реорганизацию не будут проводить. По дате старта учебного процесса в школе пока без точной информации. На неделе будет совещание в министерстве. Спасибо команде министра и включившимся областному ВГА", — написал Грищук.

Что не сложилось в Бородянке

Директор Литовско-украинского лицея №1 Инну Романюк собирались уволить из-за сообщения с критикой местных образовательных чиновников.

"Это некий уже новый уровень образовательной вертикали. Директору Бородянского лицея Инне Романюк сообщили об увольнении, потому что написала пост с критикой местных образовательных чиновников", — прокомментировал депутат.

20 марта, по обеспокоенности родителей учеников лицея, состоялось общее собрание педагогического коллектива. Родители, стремясь к диалогу, надеялись получить четкие ответы о дате возвращения детей к обучению. Их требованием было возобновление учебного процесса уже 1 апреля.

Напомним, Бородянский лицей №1 был разрушен во время российской оккупации. На средства Литовской республики его удалось восстановить.

Об открытии учебного заведения сообщило Министерство образования и науки Украины. Но начало учебы объявили на сентябрь. И решили забрать финансовую автономию лицея.

"Я честно, до последнего наблюдал за ситуацией. Думал хватит мудрости на уровне общины найти какое-то решение, нормально про коммуницировать и пустить детей в школу 1 апреля", — отметил Грищук.

А также депутат добавил: "Но российские методы: уволить неугодных, централизовать финансирование, родителей заставить молчать пока побеждают здравый смысл".

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