Как пройти в библиотеку: куда сходить в Киеве почитать с детьми

Насладитесь впечатляющей архитектурой и почерпните новые знания

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить вместе с детьми места, где в Киеве можно спокойно провести время и почитать.

Интересно, что именно сегодня, 2 апреля, отмечается Международный день детской книги, который приурочен ко дню рождения Ганса Христиана Андерсен. Это еще один повод провести время вместе с детьми за прочтением интересной и познавательной книги.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас список мест, где в Киеве можно посидеть с книгой вместе с ребенком.

Центральная библиотека им. Шевченко для детей

Адрес: Проспект Победы, 25-а

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 18:00. Выходной — воскресенье.

Центральная библиотека им. Шевченко для детей

"Ломаем стены и стереотипы" – под таким лозунгом несколько лет назад началась тотальная перестройка этой библиотеки со столетней историей.

Внутри создана комфортная зона релакса и места, где можно не только углубляться в чтение, но и отдохнуть или поработать. Слово "детская" в названии не должно сбивать с толку, потому что ограничений в возрасте для записи и посещения библиотеки нет. Пока взрослые находятся в читальном зале, дети могут играть в игровом пространстве.

В библиотеке функционирует интерактивное обучение с помощью проекта "Умники Smart Kids". Также для удобства создан 3D-тур по библиотеке. Одна из самых интересных инноваций обновленного пространства – комфортная терраса на крыше, которая пользуется безумной популярностью в теплое время года — здесь можно не только с пользой провести время, но и сделать красивые фото.

Что именно здесь интересно и уникально – это обширная подборка комиксов, которые сейчас пользуются большой популярностью среди детей и взрослых.

Национальная библиотека Украины для детей

Адрес: улица Януша Корчака, 60

Режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 17:00, в воскресенье с 9:00 до 17:30. Выходной день — суббота.

Национальная библиотека Украины для детей

Национальная библиотека Украины для детей является выдающейся детской библиотекой страны, основанной в 1967 году. Здание библиотеки само стало произведением искусства, ведь оно напоминает развернутую книгу с элементами футуризма и поражает своей архитектурной красотой.

В помещении вы встретите ряд художественных шедевров, таких как полукруглое керамическое панно "Первопечатники", комната сказок и цветов от Ольги Рапай, а также металлические кованые элементы, цветной витраж и многое другое.

Библиотека для детей предлагает много интересных пространств, включая театральный кружок с кукольным театром, комнату для прослушивания музыки и развития речи, летний дворик для чтения, актовый и компьютерные залы, языковой клуб и комната с книгами на иностранных языках.

Библиотеку могут использовать дети до 18 лет и их родители.

Библиотека КПИ

Адрес: Проспект Победы, 37

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. Выходной — суббота и воскресенье.

Библиотека КПИ – не только самая крупная техническая университетская библиотека страны, но и уникальный архитектурный объект. Общая площадь библиотеки – 14 тысяч квадратных метров, как любят здесь подчеркивать, "это – как семь государств Монако".

Внутри – настоящий Хогвардс: в легком полумраке вы поднимаетесь по крутой лестнице, вокруг – арт-зона и постоянно действующие инсталляции – на стенах панно художника Владимира Пасивенко, объемные портреты в рамах и гигантские стеллажи с книгами.

Но, пожалуй, особую изюминку к этой атмосфере добавляет Маятник Фуко, самый большой в Украине, расположенный на первом этаже, и за которым интересно наблюдать с высоты, например, девятого этажа.

Здесь есть бесплатный вай-фай и компьютеры, за которыми можно работать, удобные столики на этажах и, что существенно: широкий выбор не только технической литературы, но и современной художественной.

Библиотека №115 для детей

Адрес: улица Оноре Де Бальзака, 28

Режим работы: с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 (пятница — с 10:00 до 19:00). Суббота — с 11:00 до 18:00. Выходной — воскресенье.

Библиотека №115 для детей

После реконструкции полностью изменен дизайн помещений и появилось современное технологическое оборудование – привлекают внимание модерновые светильники и в целом вдохновляющий европейский дизайн интерьера.

Мультимедийное оборудование, информационный терминал, зоны Wi-Fi, компьютеры и планшеты, удобства, обеспечивающие свободный доступ ко всем зонам и помещениям пользователям с инвалидностью. Есть даже собственная кухня – так что утолить можно не только информационный голод.

Здесь регулярно проходят тематические мероприятия, устраивают встречи супергероев, обсуждают методы ненасильственного общения, есть даже кружок робототехники и детские книжные "игровые" полки в виде сот.

Центральная районная библиотека "Свичадо"

Адрес: бульвар Ромена Роллана, 13-в

Режим работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходной — суббота.

Центральная районная библиотека "Свичадо"

Библиотека была основана в 1938 году по инициативе жителей столицы. Свое современное название она получила в 1993-м.

Особое внимание уделяется учащейся молодежи, которая составляет почти половину посетителей. Книжный фонд насчитывает почти 70 тыс. экземпляров. Среди них – книги, журналы, другие периодические издания по различным отраслям знаний.

Одно из самых главных отличий этого пространства от других обновленных библиотек – разделение на зоны и тактильные линии для слабовидящих людей, которые расположены по всему помещению. Здесь есть проектор и подвесные микрофоны для мероприятий, детские комнаты с активностями, художественные кружки, языковой клуб и показы мультфильмов.

Большое внимание уделяется также эстетическому воспитанию молодежи. В частности, проводятся литературные и музыкальные вечера, презентации книг, творческие встречи, круглые столы и выставки.

Из истории праздника: 2 апреля 1805 года родился датский писатель Ганс Христиан Андерсен, прославившийся своими сказками "Гадкий утенок", "Огниво", "Дюймовочка", "Принцесса на горошине", "Стойкий оловянный солдатик" и многими другими. Именно в этот день, в день рождения писателя, ежегодно отмечается Международный день детской книги.

Праздник учрежден в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге (IBBY) с целью подчеркнуть важную роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика ребенка, пропагандировать любовь к чтению и привлечь внимание к детским книгам.

По материалам БЖ.

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