Укр

Мусор и разруха: завхоз Януковича превратил Гостиный двор на Подоле в логово бомжей (фото, видео)

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
Читати українською
Автор
Известная достопримечательность разрушается на глазах
Известная достопримечательность разрушается на глазах. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Телеграф" побывал внутри заброшенного исторического здания — увиденное впечатляет и ужасает

Киев постепенно продолжает терять свои знаменитые исторические памятники и архитектурные постройки. После громкой ситуации вокруг Житнего рынка на Подоле, на недавнем скандальном заседании ВСК в парламенте мэр Киева Виталий Кличко в контексте угроз для метро вспомнил еще одно легендарное здание на Подоле, которое разрушается и может создавать опасность для синей ветки подземки. Теперь уже в исторической части столицы. Речь идет об известном Гостином дворе.

Гостиный двор
Гостиный двор
Гостиный двор. Внешне может показаться, что здание в нормальном состоянии
Гостиный двор. Внешне может показаться, что здание в нормальном состоянии

Журналисты "Телеграфа" попали внутрь этого знаменитого памятника архитектуры, чтобы проверить его состояние и увидеть, что там на самом деле сейчас происходит и насколько ситуация критическая. Увиденное — поразило и ужаснуло.

Территория Гостиного двора внутри
Территория Гостиного двора внутри
Гостиный двор местами сжали железными креплениями, но он рассыпается
Гостиный двор местами сжали железными креплениями, но он рассыпается

Здание действительно находится в крайне ужасном заброшенном аварийном состоянии, по некоторым стенам и перекрытиям пошли трещины, кирпич осыпается, а в некоторых местах даже начал проседать грунт. После осадков дождевая вода (а зимой соответственно снег) заливает неприкрытые сооружения и, вероятно, действительно может попадать в шахты метрополитена (они проходят на небольшой глубине как раз под зданием). Кстати, при движении поездов можно почувствовать вибрацию. И складывается впечатление, что стены сооружений вот-вот рухнут.

Гостиный двор внутри загроможден и выглядит, как недострой-призрак
Гостиный двор внутри загроможден и выглядит, как недострой-призрак

Передвигаться по помещениям на территории Гостиного двора уже очень опасно из-за угрозы разрушения. Особенно это касается нижнего яруса сооружения, ведущего в подземные локации и "катакомбы" (находятся ниже фундамента). Кое-где на территории Гостиного двора валяется мусор, стоит оставленное оборудование строителей, а внизу в скрытых помещениях даже есть "комнаты", в которых наверняка ночуют бездомные.

Ужасное состояние Гостиного двора
Ужасное состояние Гостиного двора
Кирпич отваливается и падает на пол
Кирпич отваливается и падает на пол
История исчезает прямо на глазах
История исчезает прямо на глазах

Выходит, что не столько из-за войны, сколько от времени и многолетней бесхозяйственности это выдающееся историческое сооружение де-факто превратилось в "заброшку", недострой и "логово" бомжей.

Заброшенные аварийные помещения на нижнем ярусе
Заброшенные аварийные помещения на нижнем ярусе
Дождь разрушает конструкции здания
Дождь разрушает конструкции здания

Что известно о Гостином дворе

Гостиный двор в Киеве — монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично построенный еще в 1809-1813 годах по проекту Луиджи Руска. Перестроен в 1828-1833 гг. по проекту А. Меленского, и в конце XIX века.

Во время Второй мировой войны здание полностью пришло в упадок. В послевоенный советский период здание снесли и отстроили заново по первоначальному проекту архитектором В. Шевченко (в 1983-1990 гг.). В 2013 году начата масштабная реконструкция по проекту А. Миргородского.

Достопримечательность градостроительства и архитектуры национального значения (1979-2011, 2015), памятник архитектуры градостроительства местного значения (2014). Также Гостиный двор является главным и центральным элементом Достопримечательности архитектуры и градостроительства местного значения "Комплекс построек Контрактовой площади, Х-конец-XIX вв.".

Сейчас Гостиный двор находится в государственной собственности, подчиняясь Фонду госимущества Украины.

Аварийное состояние Гостиного двора
Аварийное состояние Гостиного двора
В помещениях достопримечательности — куча хлама, мусора и стройматериалов
В помещениях достопримечательности — куча хлама, мусора и стройматериалов

Скандалы вокруг памятника и борьба с застройщиками

При президентстве Януковича и каденции мэра Киева Черновецкого депутаты Киевсовета предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства под Гостиным двором компании ПАО "Укрреставрация" для реконструкции здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Застройщик, не получив всех разрешений, начал рушить здания. Это спровоцировало возмущение общественных активистов и горожан, происходили многочисленные акции протеста и даже силовые стычки с "титушками". Одновременно стартовала и судебная "война" за памятник архитектуры.

В 2014 году Киевский апелляционный админсуд отменил скандальное решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под "реконструкцию", а с 2018-го к процессу спасения памятника активно присоединились и городские власти. В 2021 году мэр Киева Виталий Кличко обращался к правительству с просьбой передать здание общине столицы, чтобы обустроить в нем музей. С аналогичной просьбой к премьер-министру Денису Шмыгалю обращался и бывший министр культуры Александр Ткаченко.

В том же году Департамент охраны культурного наследия КГГА подал иск в Окружной административный суд Киева в Фонд госимущества по охранному договору на здание Гостиного двора.

Не оставляли попыток отсудить Двор и коммерсанты из "Укрреставрации". Только в прошлом году одноименное ООО проиграло процесс в Киевском окружном админсуде. Судебная инстанция подтвердила, что Гостиный двор – памятник архитектуры национального значения. То есть любые строительные работы там должны проходить по специальной процедуре, но городу эту памятку в конце концов не передали. Пока же это историческое здание продолжает приходить в упадок и разрушаться.

Сейчас Гостиный двор спрятали накрытием, чтобы не пугать людей
Сейчас Гостиный двор спрятали накрытием, чтобы не пугать людей
Покинутые безхозные помещения стали объектом вандализма
Покинутые безхозные помещения стали объектом вандализма
Уже даже внутри Гостиного двора растут деревья, а его не спасают
Уже даже внутри Гостиного двора растут деревья, а его не спасают

Кто стоял и стоит за "Укрреставрацией"?

Отметим, что Региональное отделение ФГИУ по г. Киеву еще в 1994 году передало Гостиный двор в аренду ПАО "Укрреставрация" на 25 лет – до 10.03.2019. В 2018-м суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть памятник киевскому отделению ФГИУ.

Согласно данным аналитической системы YouControl, ПАО "Укрреставрация" является дочерним предприятием ООО "Укрреставрация".

Источник — YouControl
Источник — YouControl

Руководителем ООО "Укрреставрация" сейчас является Иван Клочко, а ранее директором был Дмитрий Ярич – бывший бизнес-партнер Марины Пелих, жены экс-председателя Государственного управления делами Андрея Кравца при Януковиче (ставший известен в СМИ как "завхоз" беглого президента). Именно Кравца называют конечным бенефициаром реконструкции "Гостиного двора". В частности, перестройка и уничтожение исторического памятника началась в момент, когда Кравец возглавлял Госуправление делами.

Также следует отметить, что по данным сайта "Наши Деньги", Ярич вместе с Пелих были соучредителями ООО "Киев-Арт". Кроме этого, ранее Ярич работал юристом в столичном кинотеатре "Зоряный" (как известно, там находился центральный штаб Партии регионов), где Пелих была директором.

Главным акционером ООО "Укрреставрация" является кипрская фирма "Афидреко холдингс лимитед" (Afidreko Holdings Limited) с долей в 99,79%. Другой долей в размере 0,21% владеет Ярич.

Ранее бенефициаром этого ООО был Геннадий Нежурбида, бывший депутат Полтавского облсовета от ОПЗЖ, которого общественное движение "Честно" характеризовало как прогульника. Он также был среди учредителей и руководителей ряда фирм с регистрацией в Кременчуге на Полтавщине.

Еще несколько слов о Кравце

В свою очередь о "завхозе Януковича" Андрее Кравце известно, что он в 2000-х работал топ-менеджером ряда предприятий (в том числе два года был гендиректором "Зоряного"), а затем сделал политическую карьеру: был заместителем председателя Партии регионов, нардепом от ПР в Совете VI созыва (2007-2010 гг.), работал в должности заместителя Министра Кабинета министров, а с 2010 по 2014 годы возглавлял скандальное Госуправление делами (в народе это ведомство известно как "ДУСя"). Кравец фигурировал в ряде скандалов: об отчуждении госрезиденции Межигорья, приватизации "Зоряного" и в некоторых строительных конфликтах в Киеве.

А в расследовании "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) приводятся примеры, как в октябре 2009-го якобы с подачи Кравца Киевсовет проголосовал за передачу элитного участка земли по адресу: Оболонская набережная, 33 компании "Киевстройжилье" для строительства здесь жилья. В результате, как свидетельствовали документы из Межигорья, там появился дом Александра Януковича, сына экс-президента.

После внезапного исчезновения во время Революции Достоинства впоследствии Кравец вернулся в Украину, избежав уголовного преследования за связи с "семьей Януковича".

Не понесли никакого наказания и причастные к незаконной застройке Гостиного двора. Так, уголовное дело о разрушении памятника то открывалось, то впоследствии закрывалось, и снова возобновлялось. Но расследования так ни к чему не привели.

Как сообщалось ранее, постоянная комиссия по культурному наследию Киевского городского совета единогласно поддержала петицию по сохранению еще одного исторического здания столицы — усадьбы Грубера, построенной в 1882 году на улице Прорезной, 25а. Ранее на месте исторического здания планировали построить современный офисный центр.

Также "Телеграф" писал, как в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар, и огонь охватил историческое здание, являющееся образцом жилой застройки Подола конца XIX века. Это сооружение хотели отдать под офисный центр.

Теги:
#Киев #Строительство #Застройка #Скандалы #Разрушения #Гостиний двір