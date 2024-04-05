Мусор и разруха: завхоз Януковича превратил Гостиный двор на Подоле в логово бомжей (фото, видео)

"Телеграф" побывал внутри заброшенного исторического здания — увиденное впечатляет и ужасает

Киев постепенно продолжает терять свои знаменитые исторические памятники и архитектурные постройки. После громкой ситуации вокруг Житнего рынка на Подоле, на недавнем скандальном заседании ВСК в парламенте мэр Киева Виталий Кличко в контексте угроз для метро вспомнил еще одно легендарное здание на Подоле, которое разрушается и может создавать опасность для синей ветки подземки. Теперь уже в исторической части столицы. Речь идет об известном Гостином дворе.

Гостиный двор

Гостиный двор. Внешне может показаться, что здание в нормальном состоянии

Журналисты "Телеграфа" попали внутрь этого знаменитого памятника архитектуры, чтобы проверить его состояние и увидеть, что там на самом деле сейчас происходит и насколько ситуация критическая. Увиденное — поразило и ужаснуло.

Территория Гостиного двора внутри

Гостиный двор местами сжали железными креплениями, но он рассыпается

Здание действительно находится в крайне ужасном заброшенном аварийном состоянии, по некоторым стенам и перекрытиям пошли трещины, кирпич осыпается, а в некоторых местах даже начал проседать грунт. После осадков дождевая вода (а зимой соответственно снег) заливает неприкрытые сооружения и, вероятно, действительно может попадать в шахты метрополитена (они проходят на небольшой глубине как раз под зданием). Кстати, при движении поездов можно почувствовать вибрацию. И складывается впечатление, что стены сооружений вот-вот рухнут.

Гостиный двор внутри загроможден и выглядит, как недострой-призрак

Передвигаться по помещениям на территории Гостиного двора уже очень опасно из-за угрозы разрушения. Особенно это касается нижнего яруса сооружения, ведущего в подземные локации и "катакомбы" (находятся ниже фундамента). Кое-где на территории Гостиного двора валяется мусор, стоит оставленное оборудование строителей, а внизу в скрытых помещениях даже есть "комнаты", в которых наверняка ночуют бездомные.

Ужасное состояние Гостиного двора

Кирпич отваливается и падает на пол

История исчезает прямо на глазах

Выходит, что не столько из-за войны, сколько от времени и многолетней бесхозяйственности это выдающееся историческое сооружение де-факто превратилось в "заброшку", недострой и "логово" бомжей.

Заброшенные аварийные помещения на нижнем ярусе

Дождь разрушает конструкции здания

Что известно о Гостином дворе

Гостиный двор в Киеве — монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично построенный еще в 1809-1813 годах по проекту Луиджи Руска. Перестроен в 1828-1833 гг. по проекту А. Меленского, и в конце XIX века.

Во время Второй мировой войны здание полностью пришло в упадок. В послевоенный советский период здание снесли и отстроили заново по первоначальному проекту архитектором В. Шевченко (в 1983-1990 гг.). В 2013 году начата масштабная реконструкция по проекту А. Миргородского.

Достопримечательность градостроительства и архитектуры национального значения (1979-2011, 2015), памятник архитектуры градостроительства местного значения (2014). Также Гостиный двор является главным и центральным элементом Достопримечательности архитектуры и градостроительства местного значения "Комплекс построек Контрактовой площади, Х-конец-XIX вв.".

Сейчас Гостиный двор находится в государственной собственности, подчиняясь Фонду госимущества Украины.

Аварийное состояние Гостиного двора

В помещениях достопримечательности — куча хлама, мусора и стройматериалов

Скандалы вокруг памятника и борьба с застройщиками

При президентстве Януковича и каденции мэра Киева Черновецкого депутаты Киевсовета предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства под Гостиным двором компании ПАО "Укрреставрация" для реконструкции здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Застройщик, не получив всех разрешений, начал рушить здания. Это спровоцировало возмущение общественных активистов и горожан, происходили многочисленные акции протеста и даже силовые стычки с "титушками". Одновременно стартовала и судебная "война" за памятник архитектуры.

В 2014 году Киевский апелляционный админсуд отменил скандальное решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под "реконструкцию", а с 2018-го к процессу спасения памятника активно присоединились и городские власти. В 2021 году мэр Киева Виталий Кличко обращался к правительству с просьбой передать здание общине столицы, чтобы обустроить в нем музей. С аналогичной просьбой к премьер-министру Денису Шмыгалю обращался и бывший министр культуры Александр Ткаченко.

В том же году Департамент охраны культурного наследия КГГА подал иск в Окружной административный суд Киева в Фонд госимущества по охранному договору на здание Гостиного двора.

Не оставляли попыток отсудить Двор и коммерсанты из "Укрреставрации". Только в прошлом году одноименное ООО проиграло процесс в Киевском окружном админсуде. Судебная инстанция подтвердила, что Гостиный двор – памятник архитектуры национального значения. То есть любые строительные работы там должны проходить по специальной процедуре, но городу эту памятку в конце концов не передали. Пока же это историческое здание продолжает приходить в упадок и разрушаться.

Сейчас Гостиный двор спрятали накрытием, чтобы не пугать людей

Покинутые безхозные помещения стали объектом вандализма

Уже даже внутри Гостиного двора растут деревья, а его не спасают

Кто стоял и стоит за "Укрреставрацией"?

Отметим, что Региональное отделение ФГИУ по г. Киеву еще в 1994 году передало Гостиный двор в аренду ПАО "Укрреставрация" на 25 лет – до 10.03.2019. В 2018-м суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть памятник киевскому отделению ФГИУ.

Согласно данным аналитической системы YouControl, ПАО "Укрреставрация" является дочерним предприятием ООО "Укрреставрация".

Источник — YouControl

Руководителем ООО "Укрреставрация" сейчас является Иван Клочко, а ранее директором был Дмитрий Ярич – бывший бизнес-партнер Марины Пелих, жены экс-председателя Государственного управления делами Андрея Кравца при Януковиче (ставший известен в СМИ как "завхоз" беглого президента). Именно Кравца называют конечным бенефициаром реконструкции "Гостиного двора". В частности, перестройка и уничтожение исторического памятника началась в момент, когда Кравец возглавлял Госуправление делами.

Также следует отметить, что по данным сайта "Наши Деньги", Ярич вместе с Пелих были соучредителями ООО "Киев-Арт". Кроме этого, ранее Ярич работал юристом в столичном кинотеатре "Зоряный" (как известно, там находился центральный штаб Партии регионов), где Пелих была директором.

Главным акционером ООО "Укрреставрация" является кипрская фирма "Афидреко холдингс лимитед" (Afidreko Holdings Limited) с долей в 99,79%. Другой долей в размере 0,21% владеет Ярич.

Ранее бенефициаром этого ООО был Геннадий Нежурбида, бывший депутат Полтавского облсовета от ОПЗЖ, которого общественное движение "Честно" характеризовало как прогульника. Он также был среди учредителей и руководителей ряда фирм с регистрацией в Кременчуге на Полтавщине.

Еще несколько слов о Кравце

В свою очередь о "завхозе Януковича" Андрее Кравце известно, что он в 2000-х работал топ-менеджером ряда предприятий (в том числе два года был гендиректором "Зоряного"), а затем сделал политическую карьеру: был заместителем председателя Партии регионов, нардепом от ПР в Совете VI созыва (2007-2010 гг.), работал в должности заместителя Министра Кабинета министров, а с 2010 по 2014 годы возглавлял скандальное Госуправление делами (в народе это ведомство известно как "ДУСя"). Кравец фигурировал в ряде скандалов: об отчуждении госрезиденции Межигорья, приватизации "Зоряного" и в некоторых строительных конфликтах в Киеве.

А в расследовании "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) приводятся примеры, как в октябре 2009-го якобы с подачи Кравца Киевсовет проголосовал за передачу элитного участка земли по адресу: Оболонская набережная, 33 компании "Киевстройжилье" для строительства здесь жилья. В результате, как свидетельствовали документы из Межигорья, там появился дом Александра Януковича, сына экс-президента.

После внезапного исчезновения во время Революции Достоинства впоследствии Кравец вернулся в Украину, избежав уголовного преследования за связи с "семьей Януковича".

Не понесли никакого наказания и причастные к незаконной застройке Гостиного двора. Так, уголовное дело о разрушении памятника то открывалось, то впоследствии закрывалось, и снова возобновлялось. Но расследования так ни к чему не привели.

Как сообщалось ранее, постоянная комиссия по культурному наследию Киевского городского совета единогласно поддержала петицию по сохранению еще одного исторического здания столицы — усадьбы Грубера, построенной в 1882 году на улице Прорезной, 25а. Ранее на месте исторического здания планировали построить современный офисный центр.

Также "Телеграф" писал, как в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар, и огонь охватил историческое здание, являющееся образцом жилой застройки Подола конца XIX века. Это сооружение хотели отдать под офисный центр.