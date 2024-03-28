Битва за Киев: Кличко теряет людей, а конфликт с Банковой не утихает. Что дальше?

"Телеграф" проанализировал, почему не исчерпалось на сегодня новое обострение между центральной и городской властями после увольнения Брагинского, и что будет дальше

На прошлой неделе политические трения между Банковой и киевской городской властью снова разморозились и частично перешли в новый формат. Речь идет о заседании временной специальной комиссии ВР по транспортным вопросам, которая проходила на фоне отставок некоторых соратников городского головы.

Так, после громкого коррупционного скандала вокруг руководителя метрополитена Виктора Брагинского тот написал заявление на увольнение и сложил мандат депутата Киевсовета (входил в УДАР). Также лишился депутатского "ударовского" места в КГС и Илья Кушнир, сын экс-руководителя "Киевгорстроя". Внезапно сменилось руководство и в КП "Киевпасстранс".

"Телеграф" проанализировал, исчерпалось ли на сегодняшний день новое обострение между центральной и городскими властями, улучшат ли недавние отставки ситуацию в городе и насколько политическая ситуация в Киеве в смысле кадрового будущего главы КГГА может приближаться к "нокауту", на который еще летом 2023-го намекал президент Украины.

Действительно ли под Кличко зашаталось кресло?

Примечательно, что на заседании временной специальной комиссии (ВСК) мэр Киева даже пошел в контрнаступление, критикуя центральную власть за игнорирование некоторых крупных инфраструктурных проблем города и бездействие государства в частности по ремонту моста Патона, Дарницкого мостового перехода, реконструкции "разрушающегося Гостиного двора и там есть угроза метрополитену". "Потому что здание стоит прямо на ветке метро, и сверху постоянно капает", — заявил городской голова.

В комментарии "Телеграфу" сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец сообщил, что после горячей на события прошлой недели и вопреки видимому затишью, напряжение с центральной властью все равно продолжается: "Мы в Киевсовете создали временную контрольную комиссию (ВКК), чтобы создать открытый, нормальный конструктивный диалог с парламентской ВСК. В нашу ВКК мы включили всех членов ВСК по согласию. Мы предлагаем, чтобы заседания ВКК и ВСК проходили вместе в Киевсовете, чтобы был открытый нормальный диалог с возможностью привлечь общественные советы, потому что не может быть никаких дискуссий о Киеве без Киева. Они же ( "слуги ". — Авт.) используют эту комиссию ВР исключительно в политических целях, чтобы заниматься политическими "наездами" на мэра Киева, и все, никакой другой цели нет. Это подтверждается тем, что ограничивают доступ одних депутатов на заседание ВСК и согласуют других, особенно, если это члены "Слуги народа". В частности, глава ВСК (Виталий Безгин. — Авт.) отказался нас пускать, а двух членов СН пропустил. И у меня есть аргументы обвинить главу ВСК во лжи. Плохо, что именно с этого начинается работа данной комиссии. "Слуги" сами не знают, для чего создана эта ВСК, они растеряны, потому что не понимают, как выполнить команду ОП".

Дмитрий Белоцерковец отметил, что после огласки вокруг метрополитена результат есть — отставка главы подземки. В то же время центральные власти не реагируют на возможные коррупционные злоупотребления некоторых госчиновников.

"Будет ли обращение от "слуг народа" к Офису президента и президенту Украины относительно расследований Бигуса и Ткача по Шурме, Татарову, Тимошенко, по нардепам от "Слуги народа"?! Или у нас в стране двойные стандарты — это норма?! Когда будет результат, и их уволят? Почему-то в Киеве результат есть (увольнение Брагинского и т.д. — Авт.), а в президентской вертикали его нет", — отметил он, добавив, что считает, сейчас о потенциальной коррупции бывшего начальника метрополитена должны говорить правоохранители, но также важным аргументом является доброчестность.

"И этого достаточно, чтобы городской голова, не ожидая ответа по потенциальным коррупционным рискам, уже убрал этого человека — уволил", — подчеркнул сопредседатель УДАРа в горсовете.

Ранее глава ВСК в парламенте, нардеп от СН Виталий Безгин, комментируя заседание комиссии, отмечал у себя в Facebook несколько интересных деталей: "Важно, что мы выдержали уровень дискуссии. В течение двух часов пытались разобраться в причинах закрытия станций метро, проблематике разрушения в тоннеле киевского метрополитена, а главное – что нужно для того, чтобы исправить текущее положение вещей. Сразу скажу, что работы впереди много, ведь ситуация вряд ли стала более ясной”.

"Главное, чтобы это не переросло в попытки перекладывания ответственности, потому что мы их не допустим. Установить причины, оценить, как на развитие ситуации влиял уровень управления в городе и как изменить систему, чтобы сделать невозможным подобное в будущем — это совместная задача… В целом считаю работу комиссии хорошим и полезным начинанием, что позволит и киевлянам, и столичным властям, и парламенту разобраться во всех проблемах управления городом, а главное – отыскать нужные решения для улучшения жизни жителей столицы", — подчеркивал нардеп.

Вместе с тем, по информации нескольких источников "Телеграфа", на сегодняшний день вопрос отставки главы КГГА не стоит в повестке дня Банковой, но придирчивость центральной власти к городским процессам не будет уменьшаться.

В свою очередь народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Грищук (избирался в ВР на мажоритарном 222-м округе Киева) исключает политизацию работы ВСК по проблемам столицы.

"Как можно было судить с первого заседания временной специальной комиссии, удалось избежать политизации. Было довольно неплохое заседание по кейсу метрополитена. Даже депутаты и глава Киева сказали, что это было конструктивно. Если в таком русле будем продолжать, то сможем выйти на качественный результат без политических обвинений, поэтому приглашаем прессу на заседание ВСК, чтобы там проходились по фактам, а не были какие-то политические манипуляции с чьей-то стороны", — пояснил парламентарий "Телеграфу".

По его словам, целью ВСК является якобы намерение вывести диалог между городом и центральной властью в конструктивный формат.

Вместе с тем нардеп уверяет, что об отставке главы КГГА пока речь не идет: "Кто вообще может сменить главу КГГА? Я это слышу только в прессе, больше нигде о таких намерениях не слышал. У нас есть назначаемый глава военно-гражданской администрации Сергей Попко. — Авт.), и к которому у меня есть вопросы. Есть избранный мэр Киева. Как избранного мэра Киева можно уволить?Только на выборах. Выборы во время военного положения не могут проводиться. Соответственно даже предмета вопроса (отставки. — Авт.) нет".

Кадры решают не все?

Отметим, кадровые изменения после громкой истории с Брагинским обнажили сразу еще несколько важных острых вопросов, оставляя определенный осадок: не бросает ли тень на мэра многолетняя работа с такими условно запятнанными соратниками и не погружается ли УДАР в какой-то перманентный кадровый кризис, а также какие гарантии, что мэр сам не становится несколько "токсичным".

Команда мэра не обновляется годами и не усиливается новыми мощными игроками. Можно предположить, что для потенциальных претендентов на должности очевидно, что какого-то 100%-го "иммунитета" от увольнений в случае "зашкваров" просто не существует, а ротации должностных лиц не гарантируют уничтожение коррупционных рисков.

На эти моменты обратил внимание ярый критик городских властей, председатель Офиса трансформации Максим Бахматов (в прошлом — экс-советник Кличко).

"Десять лет человек (Брагинский. — Авт.) работал в КП. И "бигусы", и Офис трансформации нашли потенциальной коррупции на сотни миллионов (нестандартное состояние, связи со страной-агрессором и остальные). Но главное, и мы должны это запомнить, — десять лет этот человек работал бок о бок с Кличко. Этот человек был депутатом от УДАРа. Но мы же так говорим о данном увольнении, как о наказании или смертной казни, типа украл — отрубили голову. Во-первых, важно, что он сам ушел (в отставку. — Авт.). Во-вторых, в руководство метрополитена стал человек, очень к нему близкий. То есть никто не может нам гарантировать, что продолжения "схематозов" не будет. Потому что грозное увольнение — это не подтверждение исчезновения коррупции", — заявил Бахматов в эфире Новости.LIVE.

Есть еще один чувствительный менеджерский момент: не отвернутся ли теперь от Кличко соратники, если он так быстро "убрал" близких к себе чиновников.

Повторит ли Киев провал столицы Зимбабве?

Если убрать политическую и эмоциональную составляющие в контексте заседания ВСК, все равно до сих пор не закрытыми остаются вполне конкретные системные проблемы города, о которых публично говорят как некоторые эксперты, так и рядовые горожане: хаотическая застройка города, транспортный кризис, локальные экологические катастрофы, да и в общем – ухудшение комфортной жизни в столице.

Например, отчет Global Liveability Index 2023, разрабатываемый Economist Intelligence Unit, только подтвердил этот тезис. В прошлом году столица Украины вошла в десятку с конца рейтинга лучших для жизни городов мира (165 позиция). Внизу списка также оказались такие "прогрессивные" мегаполисы, как Дуала, самый большой город Камеруна, (164 место) и Хараре, столица Зимбабве, (166).

Возвращаясь к теме киевского метро, можно вспомнить скандальный долгострой ТРЦ Ocean Mall над тоннелем подземки. По некоторым оценкам, данное здание возводилось с нарушениями, и именно это могло повлиять на деформацию участка метро возле станции "Лыбидская" (примечательно, в 2019 году КГГА выставила на общественные слушания проект Детального плана территории под строительство этого ТРЦ, хотя девелопер уже тогда задолжал городу долевое участие на 130 млн грн, и спор даже дошел до судебных разбирательств). Этот скандальный эпизод как-то выпал из обсуждения в ключе многострадального Гостиного двора, который тоже, по словам Кличко, разрушает перегон метрополитена.

А о запуске метро на Виноградарь или на Троещину, похоже, пока можно совсем забыть. Ранее звучали оценки и о других проблемных участках городской подземки, а также новых потенциальных аварийных ситуациях.

К слову, еще один депутат-мажоритарщик на правах анонимности сообщил "Телеграфу", что после Кличко долгое время придется вкладывать бешеные бюджетные средства в городскую инфраструктуру, "потому что все заброшено", а глава КГГА тем временем проваливает хозяйственное направление своей работы.

Очевидно, только одними только точечными отставками отдельных менеджеров решить системные проблемы города не удастся.

А ситуация с Брагинским для постороннего наблюдателя может показаться даже несколько абсурдной: человек 10 лет управляет метрополитеном, фигурирует в антикоррупционном разоблачении журналистов, увольняется по собственному желанию и фактически выходит сухим из воды. В то же время мэр делает вид, что ничего не знает о состоянии дел в подземке и обогащении своего подчиненного на фоне общего кризисного состояния метро: "Злой вечер. С неприятными открытиями для меня…". Действительно, какая досадная неожиданность.

А что с рейтингами?

При отсутствии выборов во время войны вопрос электоральной смены/обновления городских властей пока заморожен. Впрочем, социологи время от времени продолжают замеры электоральной поддержки украинских политиков, и Кличко в частности. И тут уже наметились некоторые "колокольчики".

Напомним, в конце 2023 года Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, согласно которому Кличко занимал третье место среди политиков, которым доверяли украинцы (первое было у Зеленского, а второе — у Сергея Притулы). Примечательно, что в этом рейтинге на седьмой позиции еще находился экс-советник руководителя ОП Алексей Арестович. Но уже тогда социологи зафиксировали обвал его популярности с 62% до 11%.

Источник - КМИС

А в февральском опросе КМИСа мэр Киева находился уже на 7-м месте среди украинских политиков по показателю доверия/недоверия. При этом, по данным социологов, уже 45% респондентов высказались о доверии к Киевскому городскому голове, а 51% о недоверии (в декабре это соотношение еще было в пользу мэра 52% против 43%). "Падение" Арестовича продолжалось, достигнув "токсичной" отметки уже в 83%.

В то же время, согласно исследованию группы Рейтинг в конце 2023 года, президентский индекс Кличко снизился почти до уровня социологической погрешности — 1,1%. Приблизительно столько же граждан в случае выборов президента готовы были бы голосовать, к слову, за экс-премьера Владимира Гройсмана и упомянутого уже Арестовича.

По оценке политтехнолога Олега Пастернака, на уровень доверия к Кличко повлияла аварийная ситуация на синей ветке метро в декабре прошлого года.

В свою очередь Алексей Голобуцкий, аналитик и политтехнолог, советует сдержанно воспринимать рейтинги и посмотреть глубже ситуацию в Киеве в контексте конфликта с Банковой.

"Зеленский, как и Кличко, — законно избранные руководители, избираемые населением. Каждый — своего уровня. У Кличко будут выборы, и его изберут или не изберут в зависимости от того, что он делает, или не делает. У нас была реформа децентрализации. Зеленский же и его команда делают все, чтобы этот процесс пошел в обратную сторону, чтобы у нас была полная централизация. Проблема канализации в городе и того, что есть, — это проблема в первую очередь киевлян, которые дают вотум доверия (городским властям. — Авт.), или не дают, — говорит он, напоминая, что конфликт между Центром и властью столицы продолжается уже много лет.

По мнению Голобуцкого, среди политических причин этого противостояния выделяется одна веская: "Когда проводились предварительные социологические опросы, Кличко был один из немногих, кто теоретически мог бросить вызов Зеленскому на возможных вероятных президентских выборах. Не выиграть, не переиграть, а бросить вызов. У него доверие достаточно высокое по Украине. И я как киевлянин хочу иметь возможность на следующих выборах мэра (если они, конечно, состоятся) путем голосования высказаться о Кличко, его команде и т.д., чтобы это не решалось административно".

Следовательно, в сухом остатке выходит, что очередной раунд "битвы за Киев" прошел с потерями для команды Кличко, возможно с имиджевыми ударами по мэру города, но и по факту безрезультатно для команды Зеленского — глава КГГА усидел на своем посту. Когда снова активизируется этот продолжительный конфликт — вопрос только во времени и поводе. Тем более, что в городе на фоне войны появляются новые и новые проблемы, от системных — до точечных.

Например, жители дома на Татарке по улице Нагорная, 8/32, пострадавшего во время обстрела Киева 21 марта, трое суток жили без света и газа. В квартирах тоже не было тепла, а ЖЭК "Татарка" не спешил решать проблемы жителей.

Как сообщалось, в конце прошлого года в интервью немецкому изданию Der Spiegel мэр Киева Виталий Кличко сделал несколько скандальных заявлений о внутренней политической ситуации в Украине, что украинское государство скатывается в авторитаризм и в какой-то момент "может перестать отличаться от России, где все зависит от каприза одного человека".

При этом в комментарии "Телеграфу" мэр Киева отмечал, что за время войны он не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, у них даже нет неформального общения.