В Киеве продают историческое имение 19 века за 3 миллиона долларов

Цокольный этаж имеет качественный офисный ремонт

В Шевченковском районе столицы выставлено на продажу историческое здание, построенное в 1898 году по проекту известного архитектора Николая Горденина. Дом отдают под реконструкцию.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Хрещатик 36 Киев". Имение расположено в уютном дворе недалеко от Золотых Ворот, в Печерском районе столицы.

Его общая площадь составляет 1500 м2. Он имеет цокольный этаж и три этажа с высотой потолков 3,5 м. Цокольный этаж имеет качественный офисный ремонт, а все остальные этажи подходят под реконструкцию с заменой перекрытий.

Состояние верхних этажей

Особняк является памятником архитектуры, за него просят 3 миллиона долларов.

Планировка дома

Напомним, в Киеве под угрозой сноса оказалась историческая усадьба Исаака Грубера, которой 140 лет. На его месте ООО "Златовлад" планирует построить офисный центр с подземным паркингом. По словам активистов, за проектом застройки может стоять известный украинский футболист Андрей Шевченко.

Ранее "Телеграф" писал, что застройщики разрушают подвалы дворца последнего гетмана Войска Запорожского в Киеве. Без проведения археологических исследований застройщик уже уничтожил свод подземного яруса.