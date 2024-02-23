Блогерство, застенки, суды из ЕС. Чем сейчас занимаются чиновники времен Януковича

Мы собрали для вас десять самых ярких персоналий тех времен

После Революции Достоинства львиная часть руководящей верхушки из окружения бывшего президента Виктора Януковича получила статус беглецов. С этого времени прошло уже 10 лет, некоторые из них продолжают судиться за снятие санкций ЕС и преуспевают, некоторые вредят Украине на расстоянии и помогают России в войне. "Телеграф" рассказывает о них подробнее:

Виктор Янукович

Бывший президент был лишен этого звания после бегства в Россию в 2014 году, где он находится и сейчас, и, по некоторым данным, живет в имении под Москвой. Приблизительно в 2018 году у Януковича и Любови Полежай родился сын Гриша (так в 2020-м утверждала журналистка Соня Кошкина).

Виктор Янукович в розыске

Продолжает вредить Украине на расстоянии. Во время вторжения России в 2022 году Янукович "вышел из тени" и написал обращение к украинцам. Большого влияния на граждан спич не имел, а 2 марта 2022 года украинские СМИ получили данные, что Янукович прилетел в Минск, мол, Кремль готовил его к спецоперации по возвращению к власти.

Его статус в Украине сейчас — место в розыске, уголовные дела и заблокированные на 10 лет активы (начиная с 2022). За границей против него действуют санкции ЕС за угрозы территориальной целостности Украины (также с 2022 года).

Александр Попов

Во время правления скандального главы КГГА Александра Попова в Киеве произошло избиение силовиками студентов на Майдане. Он отдал распоряжение о ввозе елочных конструкций на центральную площадь столицы в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

После Революции Достоинства Попов был уволен. Против него возбуждено дело по разгону студентов по двум статьям: "незаконное препятствование проведению митингов" и "пособничество в превышении власти". Но уже в 2018 году адвокаты Попова просили закрыть дело, потому что истек срок давности.

С этого времени Попов принимал участие в нескольких выборах:

На парламентских выборах 2019 года баллотировался как самовыдвиженец по 212 округу (Дарница) Киева, но проиграл.

В 2020-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии " Оппозиционная платформа — За жизнь ".

". 25 октября 2020 года избран в Киевсовет. Член комиссии по вопросам ЖКХ и энергетики, куда входит и по сей день.

Александр Попов в составе комиссии по вопросам ЖКХ и энергетики Киевсовета

Владимир Сивкович

Владимир Сивкович во времена экспрезидента Виктора Януковича работал заместителем секретаря СНБО. Сейчас скрывается от украинского правосудия в России и вредит на расстоянии: против него также есть несколько свежих дел.

В 2022 году разведки США и Великобритании обнародовали информацию, что Сивкович должен стать одним из членов "марионеточного правительства", которое планировала установить в Украине Россия во время полномасштабного вторжения. Мол, он действовал по указаниям ФСБ РФ. Против него ввели санкции в США.

В этом году украинское ДБР сообщило Сивковичу о подозрении в государственной измене и раскрыло новые детали. Дескать, была целая организация, в состав которой вошел Сивкович, сотрудник СБУ Олег Кулинич и другие. Банда должна была передавать в Россию гостайны и подстрекать украинцев к госизмене. Сивкович руководил деятельностью Кулинича по сбору и передаче информации россиянам, а также руководил Нестором Шуфричем в сфере распространения российских нарративов (вроде "Украина не существует"). Также Сивкович должен обеспечить россиянам быстрый захват юга.

В феврале 2024 года ДБР сообщил Сивковичу о подозрении в организации избиения студентов на Майдане в 2013 году, мол, указания он получил от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. А завербованный Россией был еще в конце 90-х, когда сам был кадровым офицером КГБ СССР и ФСБ.

Виктор Пшонка

Бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, в имении которого стали символом коррупции, после бегства из Украины устроился неплохо. В 2023 году он выиграл суд о наложенных на него и сыне Артеме санкциях ЕС, поэтому Евросоюз был вынужден их отменить. Также пытается судиться с Украиной – 18 октября 2022 года подал в Верховный суд на Зеленского с требованием снять с него санкции.

Картина дома у Виктора Пшонки

В Украине он имеет статус разыскиваемого, является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о злоупотреблении властью и хищении средств.

В последний раз он появлялся на публике 13 апреля 2014 года в Ростове-на-Дону, где давал пресс-конференцию вместе с Виктором Януковичем и эксминистром внутренних дел Виталием Захарченко.

Владимир Рыбак

Владимир Рыбак в 2012-2014 годах был председателем Верховной Рады, охватывающим период голосования за диктаторские законы 16 января. Они принимались поднятием рук, без использования системы "Рада" и без обсуждения, а их тексты стали доступны только после того, как депутаты за них проголосовали. Спикер Владимир Рыбак после голосования руками подписал вечером того же дня.

Его полномочия были прекращены после бегства Януковича. 14 марта 2016 Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру начать расследование правонарушений, совершенных Рыбаком из-за принятия "диктаторских законов".

Сейчас Владимир Рыбак живет в Киеве, а в 2019 году его даже приглашали на церемонию открытия сессии Верховной Рады почетного гостя.

Николай Азаров

Бывший премьер-министр после Евромайдана скрылся в Россию, откуда сейчас ведет Telegram-канал. Там он тщательно комментирует все подряд события в Украине, публикуя свою "профессиональную оценку", напоминающую пророссийский бред. Как-то он даже прорекламировал сборник ровенского поэта Романа Самкива, опубликовав в своем Telegram пост, что учащиеся первых украинских классов будут учить стихи из сборника "Москали".

СБУ выяснила, что писать эти шедевры Азарову помогали две киевлянки: одна — действующая чиновник киевской РГА (работала начальником организационного отдела в одной из столичных райгосадминистраций), другая — бывшая сотрудница этой выехавшей в РФ РГА.

Киевлянка, помогавшая вести блог Азарову

Также в последние годы против Азарова появились свежие дела и санкции:

В 2023 году Офис Генпрокурора установил, что он призвал к денацификации и насильственной смене украинской власти. Отмечал, что "специальная операция" путина спасла Донецк от захвата". Называл убийства в Буче "фейком". Подозрение по ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины .

В 2023 году на Николая Азарова наложены санкции СНБО.

В 2024 году в суд направлен обвинительный акт относительно призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя, сотрудничеству с государством-агрессором.

Сергей Арбузов

Бывший глава НБУ Сергей Арбузов после Революции Достоинства сбежал в Россию, где проживает и сейчас. Там возглавил ассоциацию "Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы". В профиле Арбузова на сайте этого объединения указано, что он – гражданин Украины.

Арбузов – один из счастливчиков, с которого сняли санкции Евросоюза, это произошло в 2021 году. Однако он находится под санкциями США. В Украине против него возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен в розыск. 4 января 2020 года Арбузов был заочно арестован.

Виталий Захарченко

Бывший глава МВД Виталий Захарченко после бегства из Украины отрастил бороду и скрывается от украинского следствия в России, где получил российский паспорт.

Оттуда проявляет пророссийскую активность: в 2022 году предлагал мэру Кривого Рога Вилкулу стать на сторону россии, а в 2021 году хотел стать предводителем боевиков ДНР и ЛНР сразу. Также он имеет свой благотворительный фонд "Юго-Восток", где он также публикует свои интервью, комментарии и колонки. Все антиукраинские.

Захарченко выступил в ООН

27 декабря 2023 года Захарченко выступил в ООН по видеосвязи вместе с экскомандиром Харьковского беркута Дмитрием Собиной. Это было неформальное заседание Совбеза ООН, где Захарченко и Собина оправдывались за свои преступления времен Майдана. Ведомства Захарченко имело непосредственное отношение к избиению студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.

Павел Лебедев

Лебедев был тем же министром обороны, после бегства которого Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс. Сейчас он проживает в Крыму, известно, что в 2018 году строил апартаменты и жилые дома в оккупированных Севастополе и Евпатории. В настоящее время является вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.

Павел Лебедев в Крыму

Также его завод в Сумской области умудрялся некоторое время производить оборудование для оборонных предприятий России.

Александр Якименко

Глава СБУ времен Януковича Александр Якименко помогал оккупационным войскам России после захвата Херсона в 2022 году и устроил там застенку. В частности, Якименко создал в Херсоне местное ФСБ под названием "Государственная служба безопасности Херсонской области", обустроил застенку и грабил бизнесменов. Он организовал массовые репрессии против местных жителей, людей незаконно преследовали, похищали и подвергали жестоким пыткам. СБУ 7 февраля 2023 года объявила Якименко подозрение в госизмене.

Он жил в России после окончания Майдана, а в Украине он объявлен в розыск, за причастность к попыткам подавить Евромайдан ему сообщали о подозрении минимум 4 раза – в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах. Также в 2020 году Якименко заочно арестовал Печерский районный суд Киева. 4 октября 2023 года Государственное бюро расследований добавило Якименко к обвиняемым по делу о расстреле Небесной сотни.

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