Киевлянин, который запуск салюта с многоэтажки, услышал приговор

Мужчина признал свою вину

Голосеевский районный суд города Киева признал виновным 35-летнего мужчину, запускавшего салют с многоэтажки, в совершении хулиганства. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева. Событие произошло в начале марта.

"В начале марта в полицию Киева поступило сообщение от жителей Голосеевского района о том, что неизвестный запускает фейерверк. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции", — говорится в сообщении.

За указанным адресом немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий личность злоумышленника была установлена, а во время неотложного обыска в его квартире следователи изъяли останки пиротехники.

У мужчины, который запускал фейерверк, раньше не было проблем с законом. Он признал свою вину.

"По данному факту дознаватели Голосеевского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 296 уголовного кодекса Украины — хулиганство", — отмечают правоохранители.

Полиция напоминает, что использование пиротехнических средств во время действия военного положения в соответствии с законодательством — запрещено.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прохожие нашли гранаты прямо посреди города. Уже не в первый раз местные натыкаются на запас.