Торговали топливом неизвестного происхождения: в Киеве прикрыли работу АЗС

В Бюро экономической безопасности рассказывают, что на АЗС изъяли большое количество топлива

В столице разоблачили и прекратили работу еще одной заправки. Там торговали горючим неизвестного происхождения.

В частности, детективы изъяли полторы тысячи литров топлива и оборудования. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Сотрудники АЗС не показали документов на торговлю горючим и сертификаты качества товара. Также на заправке не было кассовых аппаратов, обязательных для этого типа бизнеса.

В общей сложности работники Бюро изъяли станцию для заправки и полторы тысячи дизелей и бензина А-95. Суммарная его стоимость – более 700 тысяч гривен.

По состоянию на данный момент продолжается досудебное расследование, сообщают в БЭБ. В настоящее время детективы должны установить круг лиц, причастных к этой незаконной деятельности. Относительно адреса, где действовала нелегальная АЗС или его названия, в Бюро не говорят.

Риски заправки на нелегальных АЗС

Нелегальные АЗС часто продают топливо, не соответствующее стандартам качества. Это может привести к повреждению двигателя, снижению его мощности и увеличению расхода топлива.

Топливо на нелегальных АЗС может содержать вредные примеси, опасные для здоровья. Испарение такого топлива в некоторых случаях влечет за собой отравление.

Кроме того, нелегальные АЗС часто не соблюдают правила пожарной безопасности. Также на нелегальных АЗС вас могут одурачить, недолив топливо или продав его по завышенной цене.

Как определить, что бензин некачественный, ранее сообщал "Телеграф". Торговцы контрафактным дизелем и бензином настолько активизировались, что иногда даже известных АЗС можно встретить фальсификат.