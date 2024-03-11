В Киеве прохожие нашли гранаты прямо посреди города (фото)
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Уже не первый раз местные натыкаются на припас
Опасная находка ожидала киевлянку во время обычной прогулки в Соломенском районе Киева. Женщина наткнулась на гранату, лежавшую прямо посреди улицы.
Специалисты обеспечили охрану места, чтобы не подвергать горожан опасностью. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Реальный Киев".
Также в эти выходные подобный случай произошел в Святошинском районе. Мужчина обнаружил гранату на одной из улиц района.
Это далеко не первые случаи подобных находок. Ранее в Святошинском районе Киева прохожий обнаружил полиэтиленовый пакет, внутри которого находились предметы, похожие на гранаты. Муж немедленно вызвал на место происшествия патрульную полицию.
Полицейские осмотрели место находки и вызвали взрывотехников и следователей. Боеприпас был изъят и доставлен на экспертизу. Разыскивают владельца гранат.
К счастью, никто не пострадал.
Ранее "Телеграф" писал, что в Броварском районе Киевской области местный житель взорвал гранату. В результате взрыва мужчина получил страшные травмы и скончался на месте происшествия. Также пострадала его супруга.