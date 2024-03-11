В Киеве прохожие нашли гранаты прямо посреди города (фото)

Уже не первый раз местные натыкаются на припас

Опасная находка ожидала киевлянку во время обычной прогулки в Соломенском районе Киева. Женщина наткнулась на гранату, лежавшую прямо посреди улицы.

Специалисты обеспечили охрану места, чтобы не подвергать горожан опасностью. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Реальный Киев".

Также в эти выходные подобный случай произошел в Святошинском районе. Мужчина обнаружил гранату на одной из улиц района.

Боеприпас в Святошинском районе

Это далеко не первые случаи подобных находок. Ранее в Святошинском районе Киева прохожий обнаружил полиэтиленовый пакет, внутри которого находились предметы, похожие на гранаты. Муж немедленно вызвал на место происшествия патрульную полицию.

Полицейские осмотрели место находки и вызвали взрывотехников и следователей. Боеприпас был изъят и доставлен на экспертизу. Разыскивают владельца гранат.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал, что в Броварском районе Киевской области местный житель взорвал гранату. В результате взрыва мужчина получил страшные травмы и скончался на месте происшествия. Также пострадала его супруга.