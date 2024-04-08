Киянин, який запуск салюту з багатоповерхівки, почув вирок

Чоловік визнав свою провину

Голосіївський районний суд міста Києва визнав винним 35-річного чоловіка, який запускав салют з багатоповерхівки, у вчиненні хуліганства. Йому призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Про це повідомляє поліція Києва. Подія сталася на початку березня.

"На початку березня до поліції Києва надійшло повідомлення від мешканців Голосіївського району про те, що невідома особа запускає феєрверк. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції", — йдеться у повідомлені.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. В ході проведення слідчо-оперативних заходів особу зловмисника було встановлено, а під час невідкладного обшуку в його квартирі слідчі вилучили рештки піротехніки.

Чоловік, який запускав феєрверк, раніше не мав проблем із законом. Він визнав свою провину.

"За даним фактом дізнавачі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 кримінального кодексу України – хуліганство", — зазначають правоохоронці.

Поліція нагадує, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, відповідно до законодавства – заборонено.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві прохожі знайшли гранати просто посеред міста. Вже не вперше місцеві натикаються на припас.