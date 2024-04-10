Арендовать сможет только идеальный мужчина: под Киевом сдают комнату "мечты" (фото)

Жилье расположено в частном секторе

В селе Софиевская Борщаговка сдают в аренду комнату общей площадью 15 метров. При этом к кандидату на заселение в эти "просторные" аппартаменты выдвигаются достаточно высокие требования.

Жилец обязательно должен быть без вредных привычек, а также практически все свое время проводить на работе. Необычное объявление о сдаче комнаты под Киевом появилось в одном из сообществ соцсети Facebook.

Так, на территории села Софиевская Борщаговка в Киевской области сдают в аренду компактную комнату для одного человека — это должен быть исключительно работающий мужчина без вредных привычек, "понтов и наворотов". Владельцы жилья подчеркивают, что отдадут предпочтение дисциплинированному и спокойному мужчине, который "постоянно на работе".

После прочтения всех вышеперечисленных требований складывается впечатление, что владельцы ищут идеального мужчину, а не жильца.

Стоит отметить, что площадь комнаты составляет всего 15 метров. В помещении есть диван, кровать, стул, стол и небольшая лавка. В объявлении указано, что рядом расположены удобства — санузел и кухня, которые тоже имеют весьма скромную площадь.

Интерьер комнаты

Санузел

Компактная кухня

Также есть скоростной интернет. Однако парковка для жильца не предусмотрена. Постельное белье тоже не выдают. За такие "просторные" аппартаменты в частном секторе просят 2700 гривен с коммунальными услугами.

Стоит отметить, что объявление не пользуется особой популярностью — на момент публикации новости его "лайкнуло" всего два человека, хотя в группе состоит более 22 тысяч подписчиков.

Стол для одного

Есть плита и холодильник

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоит аренда квартир в Киеве. В целом, цена на квартиру в столице зависит от ее расположения, этажа, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня комфорта.