В Киеве продают пасхальный кекс Dolce & Gabbana: как он выглядит (видео)

Далеко не каждому по карману приобрести подобную выпечку класса "люкс"

В сети столичных деликатес-маркетов Le Silpo заметили пасхальный "кулич" за 3499 гривен. Его производит сицилийская компания Fiasconaro в коллаборации со всемирно известным люксовым брендом Dolce & Gabbana.

В наборе с куличем идет оригинальная шоколадная паста и нож для ее удобного нанесения. Фотография "золотого" пасхального кекса появилась в популярной соцсети.

В киевском супермаркете покупатели обратили внимание на пасхальный десерт — кекс Коломба, который производится социлийской компанией Fiasconaro. Стоит такой кулич 3 499 гривен.

Кекс покрыт сверху шоколадом и посыпан сухофруктами. Изготавливают такие куличи из мягкого теста с добавлением муки, яиц, молока и сливочного масла.

Стоит отметить, что именно этот кекс создается в коллаборации с люксовым брендом Dolce & Gabbana. Упаковка десерта действительно впечатляет: в подарочном пакете находится металлическая коробка, внутри которой лежит сам кекс в красивой обертке с бантиком, баночка шоколадной пасты и нож для ее нанесения.

Кекс упакован действительно очень интересно и необычно. Распаковку "кулича" от Fiasconaro и Dolce & Gabbana показала блогер под ником a.eto.hana.

Девушка призналась, что приобрела кекс ради контента, а лично для себя она бы не стала тратить такую сумму на покупку "люксового" кулича.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области впервые заметили крупного хищного зверя и показали следы его лап. Эти млекопитающие являются падальщиками и постоянно расширяют ареал своего обитания.