Орендувати зможе лише ідеальний чоловік: під Києвом здають кімнату "мрії" (фото)

Житло розташоване у приватному секторі

У селі Софіївська Борщагівка здають в оренду кімнату загальною площею 15 метрів. При цьому до кандидата на заселення в ці "просторі" апартаменти висуваються досить високі вимоги.

Мешканець обов’язково повинен бути без шкідливих звичок, а також практично весь свій час проводити на роботі. Незвичайне оголошення про здачу кімнати під Києвом з’явилося в одній із спільнот соцмережі Facebook.

Так, на території села Софіївська Борщагівка на Київщині здають в оренду компактну кімнату для однієї людини — це має бути виключно працюючий чоловік без шкідливих звичок, "понтів та наворотів". Власники житла наголошують, що віддадуть перевагу дисциплінованому та спокійному чоловікові, який "постійно на роботі".

Після прочитання всіх вищезгаданих вимог складається враження, що власники шукають ідеального чоловіка, а не мешканця.

Варто зазначити, що площа кімнати становить лише 15 метрів. У приміщенні є диван, ліжко, стілець, стіл та невелика лавка. В оголошенні зазначено, що поряд розташовані зручності — санвузол та кухня, які теж мають дуже скромну площу.

Інтер’єр кімнати

Санвузол

Компактна кухня

Також є швидкісний інтернет. Проте парковка для мешканця не передбачено. Постільну білизну також не видають. За такі "просторы" апартаменти у приватному секторі просять 2700 гривень із комунальними послугами.

Варто зазначити, що оголошення не користується особливою популярністю — на момент публікації новини його "лайкнули" всього дві людини, хоча в групі нараховується понад 22 тисячі підписників.

Стіл для одного

Є плита та холодильник

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