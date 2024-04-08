В Киевской области впервые заметили крупного хищного зверя: что о нем известно (фото)

Эти животные являются падальщиками и постоянно расширяют ареал своего обитания

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника был замечен новый для Полесья вид крупных хищных млекопитающих — шакал. Животное было обнаружено в окрестностях Лубянки на Киевщине.

Стоит отметить, что шакалы являются представителями рода волков. Подробнее о встрече с хищником рассказали на официальной странице Чернобыльского заповедника в Фейсбук.

Так, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника впервые был замечен крупный хищник — шакал. Это млекопитающее относится к семейству псовых и является представителем рода волков.

Шакалы — падальщики, которые активно адаптируются к антропогенному ландшафту. Именно благодаря этому в начале ХХІ века они значительно расширили ареал своего обитания вплоть до зоны отчуждения.

Следы шакала в Чернобыле

Интересно, что следы шакала и раньше были замечены в Чернобыле, а на днях специалистам удалось повстречать и самого хищника. По общему облику шакал очень похож на сильно уменьшенного волка, однако череп у него не такой массивный, а морда острее. Хвост мохнатый и кажется очень толстым, всегда опущен вниз, как у волка, однако в отличие от волчьего, хвост шакала короче, составляя треть длины тела. Самки незначительно меньше самцов.

Обыкновенный шакал — почти всеядное животное, питающееся разнообразной животной и растительной пищей. Кормится преимущественно в тёмное время суток. Существенное, но не преобладающее значение в рационе имеет падаль.

Шакалы похожи на "уменьшенных" волков

Обыкновенный шакал охотится на самых разнообразных мелких млекопитающих и птиц (включая зайчат), а также ящериц, змей, лягушек, улиток; поедает много насекомых, включая личинок — жуков, кузнечиков, саранчу и т. д., а также паукообразных. Основное значение в рационе занимают грызуны и птицы.

Шакалы любят бродить у водоёмов, где ловят рыбу (за один присест обыкновенный шакал может съесть до 2,5 кг рыбы) и охотятся на водоплавающих птиц. Также шакал может подъедать мёртвую рыбу.

"Интересно, как со временем поведет себя популяция этого хищника (если он сумеет закрепиться и размножиться на заповедной территории)? Кому станет конкурентом или угрозой? Этот новый гость — временный или уже навсегда? Пока неизвестно", — отметили в заповеднике.

Шакала заметили в окрестностях Лубянки на Киевщине

Стоит отметить, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник – это природоохранная территория расположеная в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Образован он был по Указу Президента Украины от 26 апреля 2016 года в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения. Площадь Заповедника составляет 226 964,7 га — это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины.

Следы шакала в Чернобыле

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