Пока над Украиной летят ракеты: как киевляне пережидают обстрелы в метро (фото, видео)

Домашние животные уже привыкли быть вместе со своими хозяевами в подземке во время атак

Во время очередной утренней атаки россиян по Украине часть жителей столицы пережидала обстрелы на станции метро "Почайна". Вместе с собой люди обязательно берут своих питомцев, а также необходимые вещи, чтобы расположиться в подземке.

Утром 11 апреля корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в этом месте и пообщался с людьми, которые там находились во время тревоги. Одна из собеседниц рассказала, что всегда берет с собой своих животных в безопасное место, когда начинаются атаки.

"Без животных мы никуда", — сказала она.

Женщина привела с собой собаку и кошку. Последняя находилась в сумке, а пес расположился на удобном коврике.

При этом она рассказала, что собака, к счастью, не испытывает стресса, она принимает походы в метро во время атак как возможность лишний раз прогуляться.

С домашними питомцами можно заметить в метро во время воздушных тревог большое количество людей.

Также наш корреспондент показал, как выглядит станция метро "Почайна" во время атак. Многие люди приносят с собой стулья, одеяла, чтобы удобно расположиться на полу, пледы, подушки и прочее.

Также можно встретить многих, кто пришел переждать атаку вместе со своими маленькими детьми в безопасное место.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время утренней атаки 11 апреля в Киевской области раздались взрывы. В результате начались перебои с электроснабжением.