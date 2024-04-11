Поки над Україною летіли ракети: як кияни перечікували обстріли у метро (фото, відео)

Домашні тварини вже також звикли бути разом зі своїми господарями у підземці під час атак

Під час чергової ранкової атаки росіян Україною частина жителів столиці перечікувала обстріл на станції метро "Почайна". Разом із собою люди обов’язково беруть своїх вихованців, а також необхідні речі, щоб розташуватись у підземці.

Вранці 11 квітня кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у цьому місці та поспілкувався з людьми, які там перебували під час тривоги. Одна зі співрозмовниць розповіла, що завжди бере із собою своїх тварин у безпечне місце, коли починаються атаки.

"Без тварин ми нікуди", — сказала вона.

Жінка привела із собою собаку та кішку. Остання була в сумці, а пес розташувався на зручному килимку.

При цьому вона розповіла, що собака, на щастя, не відчуває стресу, він приймає походи в метро під час атак як можливість вкотре прогулятися.

З домашніми вихованцями можна помітити у метро під час повітряних тривог велику кількість людей.

Також наш кореспондент показав, як виглядає станція метро "Почайна" під час атак. Багато людей приносять із собою стільці, ковдри, щоб зручно розташуватися на підлозі, пледі, подушки та інше.

Також можна зустріти багатьох, хто прийшов перечекати атаку разом зі своїми маленькими дітьми у безпечне місце.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час ранкової атаки 11 квітня на Київщині пролунали вибухи. В результаті почалися перебої з електропостачанням.