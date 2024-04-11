В Киеве снова пытаются загородить озеро Министерка: местные бьют тревогу

Жители столицы считают, что территорию хотят забрать "под шумок"

После многих жалоб на забор вокруг озера Редькино, известное как Министерка, снова пытаются оградить пляж. Там строят новые опоры для заграждения.

Об этом сообщают участники группы "Оболонь" в Facebook. Жители столицы возмущаются комментариями.

Люди считают, что территорию озера пытаются забрать "под шумок".

Как ранее сообщал "Телеграф", неизвестно зачем и кто загораживает озеро. Пока что можем только предположить, что водоем попал в руки застройщиков.

Община требует срочно убрать столбики вокруг озера. Депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киеврады потребовали от Государственной администрации Президента Украины убрать заборы у озера Министерка.

Чиновники призвали ГУД отказаться от государственного акта на право постоянного пользования и вернуть земельный участок общине города.

Также депутаты выразили разочарование тем, что центральные власти не реагируют на требования киевлян. И то, что депутаты Киеврады от фракции "Слуга народа", которые позиционируют себя как защитников природы, не выражают четкую позицию относительно незаконных действий на озере.

Ранее "Телеграф" писал, какие озера могут исчезнуть с карты Киева. В зоне повышенного риска оказались 12 водоемов. В общей сложности, более 40 озер столицы уже уничтожены.