В Укренерго повідомили, чи є відключення світла у Києві та області

Жителям столиці рекомендується економно використовувати електроенергію

Після російської масованої атаки по інфраструктурі Україні, 11 квітня, було зруйновано Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Наразі графіки обмежень електроенергії для Києва та області не застосовуються.

Про це повідомляє "Укренерго". Аварійні відключення були введені лише на Харківщині.

Компанія закликає жителів столиці та Київщини економно використовувати електроенергію. Щоб полегшити роботу енергосистеми, рекомендується використовувати енергоємні прилади не в пікові години навантаження, з 16:00 до 19:00, а вночі або вранці.

Нагадуємо, що Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Внаслідок атаки росіян у місті Українка Обухівського району теплоелектростанція була повністю знищена.

Після влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Рятувальники локалізовують вогонь.

Зауважимо, міський голова Українки Олександр Туренко закликав мешканців щільно зачинити вікна, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Він порадив зарядити усі пристрої й запастися водою.

Раніше "Телеграф" писав, як Україна пережила останню масовану атаку росіян. Київщина була атакована дронами-камікадзе та ракетами. Повітряна тривога у столиці та області тривала понад 5 годин.