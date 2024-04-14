Водитель грузовика уснул за рулем и устроил масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве: появились подробности (фото)

Всех пострадавших госпитализировали

В Киеве произошла масштабная авария с участием грузовика, микроавтобуса и четырех легковушек. Из-за этого пострадали восемь человек.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба полиции Киева в Facebook. Отмечается, что ДТП произошло на 17-м километре Брест-Литовского шоссе.

"Следователи на месте происшествия установили, что водитель грузового автомобиля "MAN", двигаясь в сторону Киева, совершил столкновение с задней частью попутного микроавтобуса марки "Мерседес Спринтер". Водитель последнего транспортного средства, в свою очередь, потерял курсовую устойчивость и допустил столкновение с четырьмя иномарками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были пассажирами микроавтобуса в возрасте от 26 до 83 лет, всех пострадавших госпитализировали, а их состояние уточняется.

Предварительно установлено, что виновником аварии является 53-летний водитель грузовика, который был трезв, но уснул за рулем. По факту столкновения открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 нарушение правил безопасности дорожного движения, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Киеве Ford Mustang протаранил другое авто. Виновник ДТП серьезно превысил скорость, среди пострадавших есть ребенок.