В Киеве наглый водитель припарковал свой автомобиль в парке: фото

Владелец авто припарковался под деревьями

В Киеве произошел курьезный случай, вызвавший бурную реакцию киевлян и пользователей сети. Водитель Lexus, вопреки запрету, заехал в парк на Дорогожичах и оставил там свой автомобиль.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Оперативный". На фото видно, что нахальный водитель уехал на пешеходную зону и припарковался под деревьями.

Нарушитель правил парковки

В зеленой зоне на Дорогожичах

Пользователи сети прокомментировали ситуацию с юмором.

Также дерзкое действие вызвало волну возмущения среди киевлян. "Такого только на эвакуацию!", "На нужды ВСУ" пишут читатели.

Отметим, стоянка на зеленых зонах — это нарушение ПДД, которое наказывается штрафом. А также автомобиль нарушителя может быть эвакуирован на штрафную площадку.

Если видите нарушение правил парковки, позвоните в полицию по номеру 102. Если патрульные не могут отреагировать быстро, следует обратиться в службу контакт-центра КГГА на номер 1551.

Напоминаем, недавно владелица автомобиля марки Toyota перекрыла движение общественного транспорта на Лукьяновке. В сети опубликовали видео.

Женщина решила сходить за круассанами, оставив автомобиль прямо посреди дороги. За это время, около 20 автобусов и троллейбусов не могли проехать дальше, образовав большую пробку. Возмущенные водители и пассажиры вынуждены были ждать около 30 минут, пока владелица авто не вернулась.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина громил припаркованные авто и скрывался от полиции. В результате хулиганских действий на машинах остались царапины и вмятины.