У Києві закрили штрафмайданчик на Подолі, авто везуть на лівий берег: що відомо

Добова кількість авто може сягнути понад 300 одиниць

Наразі у столиці України закрито штрафмайданчик на Подолі для тимчасового зберігання евакуйованих за порушення ПДР транспортних засобів. Тепер авто з правого берега можуть забрати на лівий, а саме на вулицю Гната Хоткевича, 20-Б.

Ще один майданчик працює за адресою вулиця Мрії (Туполєва), 19. Про це "Телеграфу" повідомили в Управління з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва.

Чому закритий штрафмайданчик на вул. Набережно-Луговій, 4, не змогли сказати.

За перші пів години роботи 15 квітня на Гната Хоткевича евакуювали 21 авто з різних районів міста, включаючи центр. Передає "Інформатор".

Було зафіксовано, як евакуатори перевозили транспортні засоби з Печерська на лівий берег: спочатку мостом Патона, потім проспектом Соборності (колишній Возз'єднання).

Авто везуть у Дніпровський район столиці

За розрахунками, добова потужність штрафмайданчика може сягати понад 300 транспортних засобів.

Забирають авто порушників евакуатори ТОВ "Експедиція 777", яке має договір з Нацполіцією про надання послуг з транспортування на майданчики евакуйованих авто.

Ймовірно, штрафмайданчик на лівому березі задіяли через закриття основного майданчика, що на Набережно-Луговій, 4. Як повідомляють у ЗМІ, на в'їзді до нього стоїть заборонюючий знак, а також автівка поліції.

Майданчик на Подолі

Нагадуємо, наразі у Києві працюють штрафмайданчики на вулиці Гната Хоткевича, 20-Б (станція метро "Чернігівська") і на вулиці Мрії, 19 (Святошинський район).

На Гната Хоткевича

На Мрії

Важливо:

Залишайте свої авто лише у дозволених місцях, дотримуючись правил дорожнього руху.

Евакуація автівок, припаркованих з порушенням ПДР, здійснюється протягом 5 хвилин після прибуття евакуатора.

Забрати евакуйований транспортний засіб можна лише після сплати штрафу та пред'явлення відповідних документів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві нахабний водій припаркував своє авто в парку. Власник Lexus, попри заборону, заїхав у зелену зону на Дорогожичах та залишив там свій автомобіль.