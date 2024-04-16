Как сократилось население Киева за время войны: последние данные

В столице проживает около 350 тысяч зарегистрированных переселенцев

Киев – это самый населенный город Украины. До полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, в столице проживало около 2,95 миллиона постоянного населения.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (обычно публикуются с некоторой задержкой). По другим источникам, в Киеве проживало 3,8 миллиона человек (данные исследования киевской городской власти, демографические прогнозы и данные мобильных операторов).

В результате боевых действий и бомбежек значительная часть жителей столицы была вынуждена покинуть свои дома. По оценкам ООН, на пике эвакуации город покинули более 2 миллионов человек. Однако после деоккупации Киевской области и относительной стабилизации ситуации в самом Киеве многие начали возвращаться в столицу.

По данным киевских властей, на август 2023 года в Киеве постоянно проживает около 3,2 миллиона человек. Из них около 350 тысяч – это зарегистрированные переселенцы из других регионов Украины.

Приложение "Киев Цифровой" насчитало 3,13 миллиона населения столицы на август 2023 года.

Следовательно, можно сказать, что численность населения Киева за время войны сократилась примерно на 16%. Данные по состоянию на 2024 год отсутствуют.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит аренда квартир в Киеве. Наблюдается стабильное удорожание стоимости жилья. В связи с этим стоимость аренды квартир в столице также находится на достаточно высоком уровне.