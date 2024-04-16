Доллар подорожал на черном рынке: курс валют в Киеве

Оптимальный курс заметно поднялся

Курс доллара плавно приближается к отметке 40 гривен. За сутки американская валюта поднялась еще на два десятка копеек.

Цена на евро колеблется. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 16 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,57 грн

Евро (EUR): 42,16 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,79 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,35 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,66 грн

Евро (EUR): 42,73 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,76 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,47 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся почти на двадцать копеек.

Покупка: 39,60 грн

Продажа: 39,74 грн

Ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить американский доллар в апреле. Если бы доллар не дорожал, Украина не смогла бы выполнить бюджет, ведь некоторые платежи, налоги, кредиты и международные гранты поступают в такой валюте.