С 1 апреля выросли тарифы на похороны в одном из городов Украины

Провести человека в последний путь стало ценнее – цена на услуги варьируется от сезона и не только

Тарифы продолжают расти не только на коммунальные услуги. Во Львове стали дороже захоронения. В горсовете поддержали решение установить новые цены с 1 апреля.

Более ценным по решению исполкома стал не только сам процесс захоронения, но и выдача документов о нем. В частности, выкопать могилу в зависимости от сезона будет стоить от 806 до 6101 грн. Подзахоронение в уже присутствующую могилу также станет более дорогим. В зависимости от сезона и размера имеющегося памятника стоимость будет от 3855 до 9874 грн.

В общей сложности подорожают четыре услуги. Кроме копания могил и подзахоронения это оформление договора о захоронении и свидетельства о захоронении. Также в новых расценках ЛКП "Муниципальная обрядовая служба" указаны цены на разные захоронения урн с прахом. Это три новых услуги, ведь кремация тел умерших приобрела больший спрос. В общей сложности ЛКП обслуживает 10 кладбищ во Львове и 19 на территории общины.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменении тарифов, которое актуально для живых. Тариф на электроэнергию в апреле сохраняется, но это последний месяц, когда часть украинцев может воспользоваться льготой.